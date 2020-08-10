超夯的168斷食法有這個缺點 不是人人都適用

近期風行的「168間歇性斷食法」，每天進食集中在6到8小時內，其餘時間不得進食，標榜既能吃得飽也能瘦身。但中醫師提出警訊，胃腸功能不佳的民眾，不適合168斷食法，以免空腹期間脹氣，未進食又減少腸胃蠕動刺激，連帶使排便品質降低。

台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師楊佩鈺表示，好的減肥方法必須建立在「可以吸收、可以排出」的前提上，否則對於身體都是一種傷害。減肥方式不該一體適用，應針對不同體質做規畫。

楊佩鈺表示，減肥需要計算基礎代謝率，但胃腸功能弱的民眾，即使正常飲食，胃腸都不見得可以妥善吸收，更何況是集中性飲食，減肥除了需要有效吸收，還得加上正常排便，腸胃道中沒有食物消化，也降低腸胃蠕動，使得辛苦斷食卻無效果。

楊佩鈺表示，三餐不定時已是現代人生活常態，大多數民眾或多或少都腸胃功能不佳，像一早起床完全不餓，熬夜後隔天幾乎吃不下飯，都是腸胃不佳的警訊。此時，只要三餐定時定量，維持至少一個月，腸胃道功能就會慢慢恢復。

觀察近年國人減肥方式，一是不吃、二是不控制飲食，但靠運動減重、三則是吃酵素幫助排便。楊佩鈺表示，減肥最佳之道，應是飲食控制與運動兼具。

曾有一位護理人員找上楊佩鈺，希望減重，但護理人員長期三餐不定時，又有有胃食道逆流。減重初期，這位護理人員為了加速擺脫脂肪，吃得很少，第一個月體重下降速度非常快，但第二個月就停滯。楊佩鈺強烈要求她才吃到建議的飲食量，進食足量後，隔天體重就下降。

楊佩鈺表示，減肥時，人體要有一定的能量，腸胃不佳的民眾，反而需要補充能量，增加刺激排便的因素，人體吸收足夠能量才能減肥。中醫協助減肥，也會使用一些補脾胃的藥，站在中醫角度，人體代謝與脾胃有關，加強脾胃能力，就有助於代謝力增加。

楊佩鈺提醒，想要減肥的人，可先諮詢醫師，瞭解自身體質後，再決定使用哪一種減肥方式，避免增加身體負擔，事半功倍。

● 胃腸不佳的減肥餐建議