快訊

全台停班課總表／米克拉颱風增強 金門明天停止上班課

曾志偉送別分居20年亡妻 低調選梅艷芳長眠地火化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超夯的168斷食法有這個缺點 不是人人都適用

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
近期風行的「168間歇性斷食法」，每天進食集中在6到8小時內，其餘時間不得進食，標榜既能吃得飽也能瘦身。但中醫師提出警訊，胃腸功能不佳的民眾，不適合168斷食法。本報資料照片
近期風行的「168間歇性斷食法」，每天進食集中在6到8小時內，其餘時間不得進食，標榜既能吃得飽也能瘦身。但中醫師提出警訊，胃腸功能不佳的民眾，不適合168斷食法。本報資料照片

近期風行的「168間歇性斷食法」，每天進食集中在6到8小時內，其餘時間不得進食，標榜既能吃得飽也能瘦身。但中醫師提出警訊，胃腸功能不佳的民眾，不適合168斷食法，以免空腹期間脹氣，未進食又減少腸胃蠕動刺激，連帶使排便品質降低。

台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師楊佩鈺表示，好的減肥方法必須建立在「可以吸收、可以排出」的前提上，否則對於身體都是一種傷害。減肥方式不該一體適用，應針對不同體質做規畫。

楊佩鈺表示，減肥需要計算基礎代謝率，但胃腸功能弱的民眾，即使正常飲食，胃腸都不見得可以妥善吸收，更何況是集中性飲食，減肥除了需要有效吸收，還得加上正常排便，腸胃道中沒有食物消化，也降低腸胃蠕動，使得辛苦斷食卻無效果。

楊佩鈺表示，三餐不定時已是現代人生活常態，大多數民眾或多或少都腸胃功能不佳，像一早起床完全不餓，熬夜後隔天幾乎吃不下飯，都是腸胃不佳的警訊。此時，只要三餐定時定量，維持至少一個月，腸胃道功能就會慢慢恢復。

觀察近年國人減肥方式，一是不吃、二是不控制飲食，但靠運動減重、三則是吃酵素幫助排便。楊佩鈺表示，減肥最佳之道，應是飲食控制與運動兼具。

曾有一位護理人員找上楊佩鈺，希望減重，但護理人員長期三餐不定時，又有有胃食道逆流。減重初期，這位護理人員為了加速擺脫脂肪，吃得很少，第一個月體重下降速度非常快，但第二個月就停滯。楊佩鈺強烈要求她才吃到建議的飲食量，進食足量後，隔天體重就下降。

楊佩鈺表示，減肥時，人體要有一定的能量，腸胃不佳的民眾，反而需要補充能量，增加刺激排便的因素，人體吸收足夠能量才能減肥。中醫協助減肥，也會使用一些補脾胃的藥，站在中醫角度，人體代謝與脾胃有關，加強脾胃能力，就有助於代謝力增加。

楊佩鈺提醒，想要減肥的人，可先諮詢醫師，瞭解自身體質後，再決定使用哪一種減肥方式，避免增加身體負擔，事半功倍。

● 胃腸不佳的減肥餐建議

早餐：蛋白質＋澱粉

（一杯豆漿或牛奶＋優格或全穀燕麥或一分水果／無糖奶茶＋未添加美乃滋的肉類三明治）

午餐：均衡飲食

（一個便當，口味不限）

晚餐：纖維＋蛋白質

（一個拳頭大青菜＋兩顆蛋，蛋白質分量需一個手掌大小）

註：三餐定時定量並多陰水，體力消耗大者，澱粉攝取需足夠，可在早餐與午餐間多吃一塊地瓜

減肥

延伸閱讀

胖千萬別胖肚子！醫師提醒：瘦小腹 水果一定要限量

獨／急速減肥皮鬆皺紋多 劉爾金還靠髮片救禿頭

「六人行」男神走鐘...先送減肥營 否則重聚節目不拍？

斷食18時或20時 間歇性減肥夯

相關新聞

全台停班課總表／米克拉颱風增強 金門明天停止上班課

今天上午8時南海熱帶性低氣壓升級成今天第6號颱風米克拉，中央氣象局表示路徑預測往北走，離島會有明顯風雨，今晚到明天最靠近台灣。

米克拉颱風風力增強 金門明天停班停課

中央氣象局在今天上午發布米克拉颱風警報，金門與澎湖隨即被列入颱風路徑警戒區域，金門縣災害應變中心晚間宣布，隨著颱風接近與...

米克拉颱風交通異動一次看 立榮華信明天取消這些航班

中央氣象局持續發布今年第6號颱風米克拉的海上、陸上颱風警報，這也是台灣今年首個發布陸警的颱風。氣象局說，目前颱風有略增強...

米克拉颱風增強！最接近澎湖金門時間曝 降雨熱區看這

中央氣象局持續發布今年第6號颱風米克拉的海上、陸上颱風警報，這也是台灣今年首個發布陸警的颱風。氣象局說，目前颱風有略增強...

超夯的168斷食法有這個缺點 不是人人都適用

近期風行的「168間歇性斷食法」，每天進食集中在6到8小時內，其餘時間不得進食，標榜既能吃得飽也能瘦身。但中醫師提出警訊...

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨發展為今年第5號颱風薔蜜。氣象局說，今晚8時南海跟太平洋海面各自又形成一個熱...

要用時找不到…民間籲超商裝AED

我國二○一三年起大量設置「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），迄今全國已有一萬○八一六台，但平均每月使用次數卻只有十件，...

500談講座24日首發 唐鳳vs.詹宏志跨世代交流

「500輯」的創立旨在推動更頻繁的世代對話，在紙本專題和數位內容之外，我們即將於夏末揭開線下活動的序幕，全新企畫「500...

想確認服用的中藥安全嗎？ 各地衛生局可協助檢驗

台中市中藥材導致鉛中毒案越滾越大，除盛唐中醫診所，又查出九福中醫診所的患者也被驗出體內重金屬超標，全案檢調已介入調查。部...

輕颱米克拉來襲 台南市明天正常上班上課

輕颱米克拉來襲，台南市政府傍晚表示，依據中央氣象局發布之風力及雨量預報，台南市未達停止上班上課標準，台南市明(8/11)...

大轉彎！澎湖縣府宣布：今晚到明午停班停課

澎湖縣政府今下午五點多原本宣布今天晚間正常上班、上課，卻約半小時後，改口宣布，從8月10日18時起至8月11日中午12時...

米拉克颱風直撲金門 旅客忙候補下午班機全客滿

米克拉颱風來襲，由於直撲金門而來，各單位都上緊發條，金門縣長楊鎮浯今天下午也勘查金門易積淹水區域及抽水站，指示縣府各級單...

熱門新聞

米克拉颱風今晚到明天最靠近台灣 這些地方有明顯風雨

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

全台停班課總表／米克拉颱風增強 金門明天停止上班課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。