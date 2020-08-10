米克拉颱風增強！最接近澎湖金門時間曝 降雨熱區看這

中央氣象局持續發布今年第6號颱風米克拉的海上、陸上颱風警報，這也是台灣今年首個發布陸警的颱風。氣象局說，目前颱風有略增強趨勢，暴風圈也有擴大，預計今午夜到明天凌晨最接近澎湖，明上午則是最靠近金門。預計明天下午解除陸上警報。

根據氣象局最新預報，米克拉颱風下午5時中心位置在北緯21.2 度，東經118.5度，即在鵝鑾鼻的西南西方約260公里海面上。以每小時24公里速度，向北進行。

氣象局說，其暴風圈正逐漸進入台灣海峽南部，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅。暴風圈逐漸進入台灣海峽南部，未來向北通過澎湖西方近海，明上午進入中國福建。仍是以今晚到明上午最接近台灣。

至於警戒範圍，陸上同樣是澎湖及金門，應嚴加戒備並防強風豪雨。海上則是巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面航行作業船隻，應嚴加戒備。

氣象局說，颱風接近後，沿海跟海面風浪逐漸增強，東、北部會有2到3米浪高，西南部近海會有3到4米浪高。

陣風部分，西南部沿海、宜蘭花蓮沿海，局部地區可能達到8級，澎湖也有可能。今晚外圍環流靠近，澎湖晚上出現10到11級，金門明天凌晨到上午則有10到12級陣風。外圍環流影響下，馬祖也有8到9級強陣風。

氣象局說，今天下午午後雷陣雨分兩部分，外圍雲系導致南部、東南部有陣雨。到了下午受到熱力發展，中部以北都有雨，雲林時雨量更超過90毫米，中部地區也有很多地方達50到80毫米。入夜後雨勢會有稍微趨緩趨勢。

氣象局說，根據定量降雨預報圖，今晚到明天凌晨，環境從東南轉偏南風，雲林以南降雨會陸續增加。明上午西南部降雨持續，澎湖、金門會有明顯雨勢，下午雨勢緩和，惟午後伴隨熱力作用，還是有較強雨勢出現。