大轉彎！澎湖縣府宣布：今晚到明午停班停課

澎湖縣政府今下午五點多原本宣布今天晚間正常上班、上課，卻約半小時後，改口宣布，從8月10日18時起至8月11日中午12時，全縣停班停課。

【中央社／台北10日電】

中央氣象局最新觀測，颱風米克拉稍微增強，未來仍有持續增強的機率。另外，根據氣象局風雨預報，澎湖今晚已達停班課標準。

氣象局觀測，颱風米克拉今天下午2時中心位置在北緯20.4度，東經118.6度，即在鵝鑾鼻的西南方約290公里海面上，以每小時25轉21公里速度，向北進行。

氣象局說，米克拉過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽及東沙島海面，正逐漸朝台灣海峽南部接近，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及北部海面構成威脅，預計此颱風未來強度有增強的趨勢。

根據氣象局下午1時發布的風雨預報，風力部分，金門縣今天晚間6時到11日凌晨0時，平均風力為4至5級，陣風達到6至7級；11日凌晨0時到清晨6時，平均風力為4至5級轉5至6級，陣風達到6至7級轉8至9級。澎湖縣今天晚間6時到11日凌晨0時，平均風力為4至5級轉7至8級，陣風達到6至7級轉10至11級；11日凌晨0時到清晨6時，平均風力為7至8級，陣風為10至11級。