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國軍針對那瑪夏、桃源、佳冬、林邊完成防災部署
因應「米克拉」颱風可能對南高屏地區造成影響，南部第四作戰區今天表示，已派兵針對高雄那瑪夏、桃源及屏東佳冬、林邊等潛勢區及低窪地區，完成防災部署。
第四作戰區今天表示，作戰區應變中心已於今（10）日11時完成一級開設，指揮官傅正誠於14時召集轄內各災防區主官，針對防災整備進行指導，同時針對高雄那瑪夏、桃源及屏東佳冬、林邊等潛勢區及低窪地區，完成7處計134員兵力，及AAV7兩棲突擊車、膠舟等3類28件裝備及機具預置，期藉由最周延的準備，將災損降至最低，確保民眾生命財產安全。
第四作戰區表示，將持續與地方政府保持聯繫，並密切關注颱風行進路線，做好萬全的因應準備，俾利在第一時間，即時執行災害防救任務，確保南部地區民眾生命財產安全。
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