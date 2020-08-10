進口雞肉標示易混淆恐貿易障礙？ 立委不排除杯葛預算

到底進口的生鮮雞肉標示應該怎麼標，經過半年在國內八大賣場中試辦，衛福部食藥署認為成效有限，根據本刊獨家取得的食藥署回覆立委辦公室的回函；其中顯示，食藥署認為廠商應該對於製造的產品負全責，認為標示屠宰日期、製造日期不僅會造成消費者混淆，且容易造成貿易障礙，讓立委氣結，不排除杯葛下會期預算。

食藥署表示，針對這議題，還會進行跨部會討論。

立委蘇治芬日前要求食藥署研議，是否在食品安全衛生管理法第22條、第25條增列製造日期或屠宰日期標示；食藥署回函，不建議在食安法第22條及第25條增列製造日期或屠宰日期標示。

立委蘇治芬說，消費者怎麼可能會不支持標示屠宰的日期？對消費者來說，食品當然是愈新鮮愈好；站在國貿互通的立場，外國怎麼要求，進到我們國內，我國也有權利這麼要求進口商。

國內加工業者，希望只標示產地國，但因台灣消費者習慣吃溫體肉類，所以會更在乎屠宰日期，「我不解食藥署在頑固甚麼？」。

蘇治芬表示，如果我國政府能突破須標示屠宰日期，對食安是跨了一大步，也保護我國，小國自產自銷的產業環境，但她認為，這件事情上，食藥署並不理會農委會，這很不應該；所有的肉品類都要這麼做，下會期審查預算，攻防勢必是焦點

根據食藥署的回函中顯示，食品有效日期訂定，就賦予廠商對所製造的產品，在期限內食品業者須負品質及安全全責，食品安全衛生管理法強制規範應標示有效日期，是民國89年2 月9 日修正公布時，將包裝食品應明顯標示「製造日期或有效日期」修正為「有效日期」，主要是因為認為製造日期標示，未能完全確保消費者權益因此修正。

食藥署的回函也顯示，認為現行有效日期標示與國際規範一致，且「國際間均未強制規

定標示製造或屠宰日期」，說歐盟、美國、日本及紐澳等均未規定包裝及散裝食品於消費端標示製造或屠宰日期，也無針對散裝食品規定標示有效日期。國際間未於消費端標示屠宰日期，倘強制規範，易形成技術性貿易障礙，易生爭端，多個日期標示也恐使消費者混淆多，造成消費糾紛。