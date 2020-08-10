大里仁愛醫院疼痛治療中心揭牌 多科別合作治療疼痛

大里仁愛醫院疼痛治療中心今天（10日）舉行開幕揭牌儀式，開創醫界疼痛治療嶄新里程碑。全新疼痛治療中心經該院詹廖明義總顧問精心擘畫，軟硬體兼備，新空間展現新風貌，該院疼痛治療中心專業安全值得信賴，堪稱民眾疼痛疑難雜症的救星。

一名女性10年前開始失眠，吃安眠藥只能睡兩小時，經施以星狀神經節阻斷術治療，逐漸改善了睡眠品質。還有位患者因為脊椎疼痛，幾乎不能入睡，7年來遍尋名醫無法獲得改善，經施以內視鏡神經沾黏分離術，長年來的疼痛降低達7成以上。這些都屬疼痛治療的範疇，大里仁愛醫院疼痛治療中心上午揭牌成立，院方說將發揮跨科別醫療特色，提供最優質照護品質，成為疼痛治療先驅。

院方說，該院原本的疼痛科是總顧問詹廖明義創立，提供介入性疼痛治療、光線刺激治療法和星狀神經節阻斷術的專業疼痛治療技術，以擅長處理各種急慢性疼痛聞名，尤其在電腦斷層引導下進行高難度神經阻斷術，為國內介入性疼痛治療權威。

泉生醫療大樓落成後，疼痛科遷移至三樓擴大成立疼痛治療中心，提供跨科合作的高品質疼痛診治與照護，服務項目為各種嚴重急性疼痛、難治慢性疼痛、介入性疼痛治療、星狀神經節阻斷療法、光線刺激治療法、無痛分娩，以及管制藥品使用諮詢。

詹廖明義總顧問指出，常見疼痛有頭痛、神經病變性疼痛、帶狀皰疹後神經痛和糖尿病性神經病變等，如果沒有妥善治療，病患身心受創可能會失去工作間接影響家屬生活和心情，引起家庭、社會與經濟問題，因此最重要的就是掌握疼痛，了解疼痛原因並積極處理。

該院疼痛治療中心是國內最早引進將疼痛視為第五生命徵象概念，成為將這項評估作業納入護理紀錄的先鋒，除此之外，他們也常年推廣星狀神經阻斷用於治療沒有疼痛症狀的疑難雜症，如面神經麻痺、美尼爾氏病。