颱風「米克拉」來襲 徐國勇呼籲：不要去觀浪

今年第6號颱風「米克拉」今天上午8時生成，中央災害應變中心一級開設，內政部長徐國勇下午召開會議時，指示各單位務必做好預防工作，保障民眾安全。另外，徐國勇也呼籲民眾「颱風期間不要到海邊觀浪」，避免意外和憾事發生。

徐國勇說，米克拉颱風是今年第一個發布陸上警報的颱風，其生成的迅速，考驗了各單位的應變能力。依目前資料來看，米克拉可能直衝澎湖跟金門，這2處的災害應變中心應特別注意，基於安全考量，船隻必須靠港、漁民和移工必須上岸，避免意外。

徐國勇也說，現在是旅遊旺季，各地幾乎是人滿為患，澎湖、金門等離島更是如此，應該掌握留在島上的旅客人數和物資數量，做好防颱、防災的準備。如果氣候變化影響交通運輸，要停航或停飛，也應該要預先告知。