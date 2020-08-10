颱風米克拉逼近 澎湖花火節暫停辦

颱風米克拉逼近，澎湖縣災害應變中心今天下午3時完成一級開設，縣長賴峰偉籲請民眾做好防颱準備，嚴防強風豪雨，減少災害損失；今天晚間的澎湖國際海上花火節也取消。

今晚的澎湖國際海上花火節，因受颱風影響，考量民眾安全，縣府旅遊處決定取消，同時呼籲民眾減少在外遊玩。

澎湖目前正值觀光旅遊旺季，每天都有逾萬名遊客進出，受到颱風進逼影響，不少遊客提早結束旅程趕回本島，馬公機場再現人潮，對外的海空交通，目前都維持正常的起降與航行。

澎湖縣府表示，由於颱風米克拉從熱帶性低氣壓形成颱風，而澎湖正迎接史上最大規模的觀光旅遊人潮，縣府針對各景點旅客及觀光旅宿業者提出提醒，避免因海空輸運不及，影響自身安全及旅遊計畫。

颱風米克拉的行進路線由巴士海峽往北通過台灣海峽，路徑上並無地形屏障，縣府呼籲全體民眾切勿掉以輕心，務必嚴加防範，