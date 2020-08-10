快訊

大轉彎！澎湖縣府宣布：今晚到明午停班停課

股海撐自由? 黎智英被捕後...蘋果日報股價歷史性暴漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頸動脈狹窄 醫：可能導致2次中風

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
患者右側頸動脈狹窄（左），右為置放支架打通後情形。圖／澄清醫院中港院區提供
患者右側頸動脈狹窄（左），右為置放支架打通後情形。圖／澄清醫院中港院區提供

一位70多歲的男性病患腦中風後，檢查出他的雙側頸動脈狹窄程度都高達90%以上，澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師張耿豪說，頸動脈狹窄在60％以上，如果不及時處理的話，更可能再導致下一次的中風；經置放頸動脈支架，配合藥物和復健1個多月後，該病患已經可以自己行走，十分開心，關鍵是讓患者心臟打出的血液，順利通往腦部。

張耿豪說，頸動脈狹窄是不易察覺的疾病，患者可能毫無症狀，約有20％的缺血性腦中風是因頸動脈狹窄造成，只要及早發現，及時接受頸動脈支架置放術，可大幅減少腦中風機率，降低造成長輩的失能跟家人的負擔；預防性的頸動脈超音波檢查，更顯重要。

這位年歲已高的男性，有糖尿病跟心血管疾病，放過冠狀動脈支架，幾年來一直規律的服藥，某天清晨一覺醒來，站起身後頻頻跌坐在地，家人聽見聲響前去觀看，卻聽不懂在講什麼，等扶起坐好，發現也無法自己穿衣服，左手根本舉不起來。緊急做腦部電腦斷層檢查，竟然是腦中風，再經神經內科仔細地檢查，發現爺爺左右兩側的頸動脈都有十分嚴重的狹窄，心臟打出的血液根本無法通往腦部，才導致了這麼突然的腦中風。

為了預防再次的腦中風，便會診心臟內科，經血管攝影發現兩側頸動脈血流入口處都嚴重鈣化，而且狹窄程度都高達90%以上，導致腦部血流受到相當程度的影響。後來進行「頸動脈支架置放術」，先在雙側頸動脈置入特製的「過濾網導絲」，在狹窄的部位放上「頸動脈支架」，之後再用氣球擴張術，形成新的順暢的血管通道，歷時約2個小時就完成。

張耿豪說，從各個研究顯示約有2成的缺血性腦中風是由於頸動脈狹窄所引起。疾病初期，患者可能毫無症狀，也可能發生單側肢體無力、嘴歪眼斜、說話口齒不清，或單側視力障礙；嚴重的患者即使經由積極藥物治療，有症狀的比例仍然高達20%，而狹窄不及時處理的話，更可能再導致下一次的中風。

他提醒，由於頸動脈狹窄難以自我檢測，必須藉由頸動脈超音波檢查才能有效診斷，因此建議年滿50歲以上的民眾，若有糖尿病、高血壓、高血脂或抽菸習慣者，可以尋求神經內科醫師評估，定期接受頸動脈超音波檢查；此外，若突然出現視力不清楚、手腳麻痺無力或講話突然大舌頭等症狀，千萬要提高警覺及時就醫。

腦中風 男性

延伸閱讀

正值壯年反覆中風 當心是心臟這個問題造成

健康保衛站／預防腦中風 習慣、飲食著手

相關新聞

全台停班課總表／米克拉颱風增強 澎湖急改口今晚停止上班課

今天上午8時南海熱帶性低氣壓升級成今天第6號颱風米克拉，中央氣象局表示路徑預測往北走，離島會有明顯風雨，今晚到明天最靠近台灣。

大轉彎！澎湖縣府宣布：今晚到明午停班停課

澎湖縣政府今下午五點多原本宣布今天晚間正常上班、上課，卻約半小時後，改口宣布，從8月10日18時起至8月11日中午12時...

米克拉外圍環流掀巨浪 東北角宣布龜山島明天封島

米克拉颱風外圍環流已經在外海掀起強風大浪，今天一早東北角國家風景區管理處的公務船前往龜山島時，就因浪大上不去，現場宣布封...

米克拉颱風來襲 金門晚間7點宣布是否停班停課

中央氣象局在今天上午10時30分發布米克拉颱風警報，隨即於11時30分將金門列入陸上警戒區域，金門縣災害應變中心在下午1...

澎湖今晚正常上班上課 花火節活動考量安全取消

輕颱「米克拉」路徑直衝台灣海峽，恐直撲澎湖，今晚到明上午對台灣影響最劇烈。澎湖縣政府災害應變中心今天下午已1級開設；不過...

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨發展為今年第5號颱風薔蜜。氣象局說，今晚8時南海跟太平洋海面各自又形成一個熱...

進口雞肉標示易混淆恐貿易障礙？ 立委不排除杯葛預算

到底進口的生鮮雞肉標示應該怎麼標，經過半年在國內八大賣場中試辦，衛福部食藥署認為成效有限，根據本刊獨家取得的食藥署回覆立...

要用時找不到…民間籲超商裝AED

我國二○一三年起大量設置「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），迄今全國已有一萬○八一六台，但平均每月使用次數卻只有十件，...

500談講座24日首發 唐鳳vs.詹宏志跨世代交流

「500輯」的創立旨在推動更頻繁的世代對話，在紙本專題和數位內容之外，我們即將於夏末揭開線下活動的序幕，全新企畫「500...

米拉克颱風直撲金門 旅客忙候補下午班機全客滿

米克拉颱風來襲，由於直撲金門而來，各單位都上緊發條，金門縣長楊鎮浯今天下午也勘查金門易積淹水區域及抽水站，指示縣府各級單...

米克拉颱風增強！桃竹雨彈升級 18縣市豪雨大雨特報

今年第6號颱風米克拉正逼近台灣中，並略為增強。中央氣象局最新豪雨、大雨特報，同樣針對18縣市，其中桃園和新竹雨勢升級。

米克拉颱風直撲金門 漁船急吊上岸避風頭

輕度颱風米克拉來勢洶洶，中央氣象局在今天上午10點同時發佈海上與陸上颱風警報，由於颱風直撲金門而來，相關單位也繃緊神經，...

熱門新聞

米克拉颱風今晚到明天最靠近台灣 這些地方有明顯風雨

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

降雨範圍擴大！米克拉颱風逼近 17縣市大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。