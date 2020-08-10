不只澎湖！金門明天也達停班課標準 平均風達7級

位於南海一熱帶性低氣壓，今上午升級成今年第6號颱風米克拉，並已發布海上、陸上警報。根據氣象局最新風力預測，除了澎湖晚間6時已達停班課標準，金門明天上午6時也達到放假標準。

平均風力須達到七級風或陣風達到十級風為停班停課標準，但是否停班停課，還是以縣市政府宣布為主。

根據氣象局最新（下午4時）風力預測，澎湖縣在晚間6時到明天上午6時，平均風達7到8級，陣風亦達10到11級，符合停班課標準。上午6時候風力才趨緩。

至於金門，根據最新預測，明天上午6時到12時平均風來到6到7級，符合停班課標準。陣風則來到9到10級。

氣象局說，該數據仍會調整，下次發布時間為今晚7時。

氣象局說，颱風持續接近南方海面，因此續發海上跟陸上颱風警報，目前在鵝鑾鼻西南方逾200公里海面上。警戒範圍和先前一樣，陸上警戒範圍除了首波澎湖外，金門也被納入，應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒區則仍為巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及臺灣北部海面航行作業船隻。