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洋雞肉標屠宰日期試辦不如預期 傾向不修法？

聯合報 / 記者彭宣雅／即時報導
國內白肉雞業者去年開始，要求應進一步規範標示屠宰日期和包裝日期，讓國人採購時，可輕易辨別。報系資料照片
國內白肉雞業者去年開始，要求應進一步規範標示屠宰日期和包裝日期，讓國人採購時，可輕易辨別。報系資料照片

聯合報系去年獨家披露進口雞肉標示不清問題，進口雞肉與國產雞肉為兩套管理標準，引發國內白肉雞養雞業反彈。為維護國人食品安全，衛福部食藥署在國內八家賣場試辦進口雞肉標示屠宰日期，從2019年12月1日開始試辦半年，根據了解，由於試辦結果不如預期，標示進口雞肉屠宰日期一事，傾向不列入修正食安法。

衛福部食藥署食品組科長李婉媜表示，相關議題之後還會進行跨部會討論，屆時再對外說明。

由於現行法令僅規範進口雞肉須標示「冷藏肉」或「解凍肉」，由進口業者自行標示肉品有效期限；國內白肉雞業者去年開始，要求應進一步規範標示屠宰日期和包裝日期，讓國人採購時，可輕易辨別。

根據中華民國養雞協會統計，今年進口雞肉的市占率已達六成，已遠超過國產雞肉，但記者走訪各大賣場，業者大多也只標示「有效日期」，也就是賞味期限；農委會今天邀集養雞業者、養雞協會，召開「研商雞肉標示事項政策推動會議」，針對雞肉標示問題進行溝通。

農委會畜牧處處長張經緯表示，食藥署進行為期半年的試辦計畫，在八家賣場試辦半年標示標示屠宰日期，但結果發現，當雞肉標示屠宰日期，消費者一看到日期為五天、一周前，反倒是不買了，由於消費者對於生鮮肉品的概念，可能認為這是昨天屠宰的，或者是今天屠宰的，清楚的標示出屠宰日期，雖然仍在賞味期限內，消費者反倒是縮手卻步。

張經緯表示，參與試辦計畫包括裕毛屋、全聯等賣場都出現這樣的現象；進一步實際訪問採購的消費者們，確實有這樣的疑慮，由於標示屠宰日期對於銷售幫助有限，消費者無從分辨冰了七天、十天的差別，就變成一個有效期的概念，因此食藥署希望仍維持標示「有效期限」。

他表示，進口雞肉到台灣，通常都是整隻雞，到了台灣後才進行分切與分裝，因此會有多個時間點；同樣國產雞肉也有同樣的問題，若沒有當天屠宰完就分切，也需要冷凍，這樣也是會有好幾個時間點需要標示，他認為肉品標示，應該力求國產與進口雞肉管理的一致性，隨著保存方式不同制定有效期限，明確的讓消費者得以分辨進口與國產的肉品，因此與養雞協會和國內養雞業者溝通討論。

肉品 農委會

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