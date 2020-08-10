國軍投入防颱作戰 高屏兩地出動134名官兵

米克拉颱風來襲，高屏地區可能會有豪雨侵襲，國軍第四作戰區應變中心今早一級開設，並在下午展開防災整備。第四作戰區表示，已針對高雄那瑪夏、桃源，以及屏東佳冬、林邊等土石流潛勢區及低窪地區完成預置兵力規劃作業，陸續出發前往各地公所待命。

第四作戰區指出，因應「米克拉」可能對南高屏造成影響，應變中心上午11點一級開設，指揮官傅正誠中將下午2點召集轄內各災防區主官，並針對高雄那瑪夏、桃源及屏東佳冬、林邊等地，完成7處、134名兵力配置，出動AAV7兩棲突擊車、膠舟等3類28件裝備及機具進行防災與救災。

第四作戰區指出，高雄山區兵力已預置在最近營區，另外陸軍333旅完成救災裝備整備，下午抵達林邊與佳冬鄉公所待命應援。