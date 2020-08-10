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玉米高粱正播種遭秋行軍蟲侵襲 台南農改場籲即時防範

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
秋行軍蟲幼蟲啃食玉米生長點。圖／台南農改場提供
秋行軍蟲幼蟲啃食玉米生長點。圖／台南農改場提供

雲嘉南縣市農民陸續播種玉米與高粱，台南區農業改良場昨天表示，上周農改場接獲雲林農民反映剛播種的玉米、稍早種植的高梁已出現蟲害，因去年雲嘉南玉米等作物大量遭秋行軍蟲啃食，呼籲農友播種就應即時防治，以免造成巨大農損。

農改場植物保護研究員黃秀雯表示，玉米或高粱植株種植不久約10公分高時，秋行軍蟲即可能產卵，幼蟲又能隨風四散，田間出現具鱗毛卵塊或幼蟲，應小心摘除置入袋子容器，尤其發現窗格狀食痕應盡速以藥劑防治。

研究員陳昇寬指出，秋行軍蟲首重早期發現早期防治，小幼蟲危害成窗格狀食痕，徵狀不明顯，容易被忽略，苗期巡田須特別注意食痕，若發現食痕，即以藥劑進行第一次防治；切勿等到幼蟲鑽入植物心部、大量啃食生長點，除不易防治，也嚴重影響生育及產量。

研究員張淳淳表示，一旦幼蟲躲藏於心葉，防治時藥劑量就要足夠，且對準心葉施藥，使足夠量的藥液流入心葉。而以大面積共同防治，可加速區域性防治效率。

研究員陳盈丞指出，除玉米與高粱，國內目前秋行軍蟲也危害薏仁、小米、狼尾草、薑、落花生與水稻等作物，需注意栽培初期的田間巡查，以爭取防治黃金時機，早期發現早期防範為最重要。玉米秋行軍蟲推薦藥劑請參考網頁https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=7。

農民仍有疑問可聯絡黃秀雯、陳昇寬、張淳淳、陳盈丞，電話06-5912901。

秋行軍蟲幼蟲啃食葉片狀況。圖／台南農改場提供
秋行軍蟲幼蟲啃食葉片狀況。圖／台南農改場提供
高梁遭秋行軍蟲啃食。圖／台南農改場提供
高梁遭秋行軍蟲啃食。圖／台南農改場提供
秋行軍蟲辨認特徵。圖／台南農改場提供
秋行軍蟲辨認特徵。圖／台南農改場提供

秋行軍蟲

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