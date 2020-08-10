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口罩搶購潮再現 美廉社13日起開放5萬盒醫用口罩預購

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
美廉社自8月13日至8月25日期間開放預購醫用口罩，每人最多限購5盒，限量5萬盒。圖／美廉社提供
美廉社自8月13日至8月25日期間開放預購醫用口罩，每人最多限購5盒，限量5萬盒。圖／美廉社提供

近期疫情病例數又見升溫，民眾憂心疫情再度爆發，警戒心再度拉起警報，導致近日市場上再現口罩搶購潮。

美廉社觀察，上週單週口罩銷量成長即超過3至4倍，幸好自口罩開放自由買賣以來，美聯社防疫不鬆懈，為了維持穩定供貨，每週持續進貨數千盒，平均可銷售7成以上，民眾單月搶購近6萬盒。而考量國際疫情持續發燒，國內防疫需求仍高，美廉社除了持續協調供應商備貨，確保貨量及出貨狀況，更宣布將開放醫用口罩預購。

8月13日至8月25日期間不限身分，皆可至美廉社門市以259元預購盒裝南六醫用口罩（50入），訂購完成後5日即可到原門市取貨，每人最多限購5盒，全台限量5萬盒，與們民眾一同防疫不鬆懈。

而防疫期間持續銷售口罩與消費者共同抗疫的蝦皮購物，更於8月持續於「蝦皮24h」推出多波盒裝口罩接力賽。8月10日18～20時限定開搶中衛醫療口罩酷黑、天空藍、深丹寧，每盒50入，售價300元，每人限購1盒。20～24時限量開搶摩戴舒醫用口罩，每盒50入，售價349元，每人限購1盒。8月11日零時起同步推出多款醫用口罩、兒童口罩限量開搶，每款限購1盒。

8月10日18時起限定開搶中衛醫療口罩酷黑、天空藍、深丹寧，每盒50入，售價300元，每人限購1盒。圖／蝦皮購物提供
8月10日18時起限定開搶中衛醫療口罩酷黑、天空藍、深丹寧，每盒50入，售價300元，每人限購1盒。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物口罩接力賽，多款口罩連續開賣。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物口罩接力賽，多款口罩連續開賣。圖／蝦皮購物提供

口罩

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