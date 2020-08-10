米克拉颱風增強靠近中！3地防豪雨 暴風圈侵襲機率看這

今年第6號颱風米克拉逐漸靠近台灣。中央氣象局說，今天下午2時到明天下午2時。高雄、屏東和台東要慎防豪雨。至於暴風圈侵襲機率，以澎湖縣最高。

氣象局說，颱風持續接近南方海面，因此續發海上跟陸上颱風警報，目前在鵝鑾鼻西南方逾200公里海面上。警戒範圍和先前一樣，陸上警戒範圍除了首波澎湖外，金門也被納入，應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒區則仍為巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及臺灣北部海面航行作業船隻。

氣象局說，過去三小時颱風有略為增強，接下來也有稍微增強機率。今晚到明天進入巴士海峽環境後，環境沒有那麼有利發展，會維持或是稍微減弱。目前颱風靠近中，有長浪，下半天到明天沿海風浪會增強加大。

降雨部分，氣象局說根據最新雷達迴波圖，外圍環流跟雲系移入陸地，東南部有斷續震雨出現，中部也有明顯午後熱對流出現。

氣象局說，根據最新24小時雨量預測，高雄、屏東和台東達到豪雨等級，雲嘉南、花蓮、南投以北有大雨等級，澎湖也是。若有明顯對流也可能有短時豪雨。

氣象局說，風力部分，陸上警戒區金門跟澎湖有風力變化，金門增強比較晚，澎湖因為颱風中心通過附近，風力增強比較早，今晚到明天清晨有機會達到平均風7到8級、陣風10到11。西南部、東北部、基隆北海岸還有馬祖也會有8到10級強陣風。

氣象局說，今天晚上到明天上半天颱風最為靠近，颱風環流比較接近的澎湖和金門地區，要特別注意。