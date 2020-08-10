「米克拉」颱風來襲 東琉線今天下午4時許停航
今年第6號颱風「米克拉」今天上午生成，上午氣象局已發布海上、陸上警報，預計傍晚到晚上會進入台灣海峽南部。今天東港往返小琉球的船班，今天下午4點30分停航，何時復航將視颱風情況而定。
不少在小琉球的遊客，今天提早搭船返回台灣，有遊客說，早就計畫好要到小琉球玩，卻遇上颱風攪局，只好取消水上活動，在小琉球等待颱風離去。
航運業者初估，昨天有6500名遊客前往小琉球，業者今天也會加開航班，在停航之前疏運旅客。
東琉線泰富輪船業者指出，今天考量安全調整船班，東港至小琉球最後一班船是3點30分出航；小琉球返回東港，是下午4點30分出航，之後則因應颱風停航。業者也說，若旅客人數過多，也會機動調整航班，協助疏運往返的遊客。
此外，今天仍有1千多名遊客前往小琉球，東琉線泰富輪船業者說，後續往返東港與小琉球的交通船，將視明天颱風情況而定，在符合航行安全下，就能恢復航班。
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