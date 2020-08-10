影／雙颱外環夾擊 台東漁船紛紛進港避風浪

這兩天台灣東部及西部接連形成颱風，中央氣象局預測第五號颱風薔蜜，以及今天上午8點剛形成的第六號米克拉，都不會登台，但台灣被兩個颱風的外圍環流東西夾擊，周邊海域浪況稍稍變大，台東各地漁民今天紛紛停止作業，將漁船開進港避風浪。

台東離島海上交通今天也局部受到影響，離島綠島及蘭嶼往返台東與屏東的海上客輪今天上午航班維持正常，但下午隨著浪況增強，原定今天下午3點半，蘭嶼往屏東後壁湖客輪「綠島之星」提早半小時開航。