影／雙颱外環夾擊 台東漁船紛紛進港避風浪
這兩天台灣東部及西部接連形成颱風，中央氣象局預測第五號颱風薔蜜，以及今天上午8點剛形成的第六號米克拉，都不會登台，但台灣被兩個颱風的外圍環流東西夾擊，周邊海域浪況稍稍變大，台東各地漁民今天紛紛停止作業，將漁船開進港避風浪。
台東離島海上交通今天也局部受到影響，離島綠島及蘭嶼往返台東與屏東的海上客輪今天上午航班維持正常，但下午隨著浪況增強，原定今天下午3點半，蘭嶼往屏東後壁湖客輪「綠島之星」提早半小時開航。
台東縣今天中午前晴空萬里，風不大也無雨，不過，東部海域及東南部海域因外圍環流影影，浪況已明顯變大，儘管今天離島客輪航班正常，台東市富岡漁港及成功鎮新港漁港、大武漁港等漁民基於安全，今天都停止海上作業，紛紛返港躲避風浪，各漁港停漁船。
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