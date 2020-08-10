全台停班課總表／米克拉陸海警報齊發 澎湖晚間6點達停班課標準

【14:10更新】

根據氣象局最新下午1時風力預測，澎湖縣在晚間6時，平均風達7到8級，陣風亦達10到11級，符合停班課標準。平均風力須達到七級風或陣風達到十級風為停班停課標準，各縣市是否停班課有待縣市政府宣布為主。

今天上午8時南海熱帶性低氣壓升級成今天第6號颱風米克拉，中央氣象局表示路徑預測往北走，離島會有明顯風雨，今晚到明天最靠近台灣。

氣象預報中心主任呂國臣表示，上午10時30分發布海上、陸上警報。往北走後對台灣離島金、馬、澎將有劇烈影響。呂國臣指出各國預測路徑類似，颱風會朝台灣海峽直直衝進來。由於未受陸地破壞，不能忽視其影響；但該颱風來的快去得也快，今晚影響最明顯，明天就會遠離台灣。

今晚到明天是否放颱風假呢？請見以下全台縣市公告一覽：