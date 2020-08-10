全台停班課總表／米克拉陸海警報齊發 澎湖晚間6點達停班課標準
【14:10更新】
根據氣象局最新下午1時風力預測，澎湖縣在晚間6時，平均風達7到8級，陣風亦達10到11級，符合停班課標準。平均風力須達到七級風或陣風達到十級風為停班停課標準，各縣市是否停班課有待縣市政府宣布為主。
今天上午8時南海熱帶性低氣壓升級成今天第6號颱風米克拉，中央氣象局表示路徑預測往北走，離島會有明顯風雨，今晚到明天最靠近台灣。
氣象預報中心主任呂國臣表示，上午10時30分發布海上、陸上警報。往北走後對台灣離島金、馬、澎將有劇烈影響。呂國臣指出各國預測路徑類似，颱風會朝台灣海峽直直衝進來。由於未受陸地破壞，不能忽視其影響；但該颱風來的快去得也快，今晚影響最明顯，明天就會遠離台灣。
今晚到明天是否放颱風假呢？請見以下全台縣市公告一覽：
|北部地區
|基隆市
|未宣布
|臺北市
|未宣布
|新北市
|未宣布
|桃園市
|未宣布
|新竹市
|未宣布
|新竹縣
|未宣布
|中部地區
|苗栗縣
|未宣布
|臺中市
|未宣布
|彰化縣
|未宣布
|雲林縣
|未宣布
|南投縣
|未宣布
|南部地區
|嘉義市
|未宣布
|嘉義縣
|未宣布
|臺南市
|未宣布
|高雄市
|未宣布
|屏東縣
|未宣布
|東部地區
|宜蘭縣
|未宣布
|花蓮縣
|未宣布
|臺東縣
|未宣布
|外島地區
|澎湖縣
|10日下午正常上班課
|連江縣
|未宣布
|金門縣
|10日下午正常上班課
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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