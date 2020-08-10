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被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

全台停班課總表／米克拉陸海警報齊發 澎湖晚間6點達停班課標準

聯合新聞網 / 綜合報導
米克拉颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局
米克拉颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局

【14:10更新】

根據氣象局最新下午1時風力預測，澎湖縣在晚間6時，平均風達7到8級，陣風亦達10到11級，符合停班課標準。平均風力須達到七級風或陣風達到十級風為停班停課標準，各縣市是否停班課有待縣市政府宣布為主。

今天上午8時南海熱帶性低氣壓升級成今天第6號颱風米克拉，中央氣象局表示路徑預測往北走，離島會有明顯風雨，今晚到明天最靠近台灣。

氣象預報中心主任呂國臣表示，上午10時30分發布海上、陸上警報。往北走後對台灣離島金、馬、澎將有劇烈影響。呂國臣指出各國預測路徑類似，颱風會朝台灣海峽直直衝進來。由於未受陸地破壞，不能忽視其影響；但該颱風來的快去得也快，今晚影響最明顯，明天就會遠離台灣。

今晚到明天是否放颱風假呢？請見以下全台縣市公告一覽：

北部地區
基隆市未宣布
臺北市未宣布
新北市未宣布
桃園市未宣布
新竹市未宣布
新竹縣未宣布
中部地區
苗栗縣未宣布
臺中市未宣布
彰化縣未宣布
雲林縣未宣布
南投縣未宣布
南部地區
嘉義市未宣布
嘉義縣未宣布
臺南市未宣布
高雄市未宣布
屏東縣未宣布
東部地區
宜蘭縣未宣布
花蓮縣未宣布
臺東縣未宣布
外島地區
澎湖縣10日下午正常上班課
連江縣未宣布
金門縣10日下午正常上班課
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

 

颱風假 氣象局 颱風

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