慢性病患年齡降 北市衛生局推動456年級健康同學會

根據北市2015年至2017年40歲以上預防保健資料顯示，北市參與預防保健服務的女性比例為5成9，男性僅4成1。其中受檢者檢出腹部肥胖、高血糖、高血壓、血脂異常之代謝症候群盛行率的比例約33%、三高異常的血壓偏高約60%、血糖偏高約40%。

台北市衛生局長黃世傑表示，衛生局將結合北市醫療院所，推動慢性病防治服務，提供成人健檢服務、慢性病宣導轉介及治療，並透過多元行銷管道，宣導民眾應於生活中落實「均衡飲食、定期篩檢、規律運動、體重控制、遠離檳榔」。

根據2019北市十大死因統計顯示，慢性疾病囊括7項，占總死亡人數63%。隨著年齡增長，可能伴隨慢性疾病風險增加。衛生局邀請40歲以上市民參加體驗「4、5、6年級生健康同學會」，包括8月16日起推動慢性病防治系列活動「體驗台北城 健康新生活」、「健康飲食午茶同學會」、「悠活台北漫步在梘尾」、「增肌動ㄘ動」等，凡參加活動者即可獲贈限量「健康管理包」，內容包含運動用水壺、彈力帶及腰圍小量尺，即日起可上網報名。

衛生局表示，民眾常因「覺得自己身體很健康」而未定期做成人健康檢查，加上現今職業偏向長時間坐式生活型態，工作壓力、欠缺運動及飲食精緻化等，導致國人患慢性病年齡層逐漸下修。黃世傑呼籲民眾除了聰明吃、健康動的好習慣，定期健康檢查更是防治的首要項目。

衛生局建議，年滿40至64歲市民，可運用衛福部國民健康署提供之3年1次成人預防保健服務，65歲以上每年1次，內容包括了健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等；另外，民國55年以後（含55年）出生且滿45歲民眾及40至60歲原住民，搭配成人預防保健方案可加碼接受終身1次的B、C肝炎篩檢，未受檢過之臺北市市民一定要多加利用，不要忽略自身的健康權益。