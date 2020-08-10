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食物放冰箱有學問 嘉縣衛生局拍「阮ㄟ冰箱」影片宣導
嘉義縣衛生局社區營養師日前拍攝「阮ㄟ冰箱」系列食物存放影片，透過營養衛教、健康料理示範及簡單教材，帶民眾學習冰箱食物保存法則，影片分4部，將於臉書粉專「顧健康搏感情」及「嘉義縣社區營養推廣中心」 youtube頻道播出，歡迎民眾參考。
營養師表示，冰箱是最重要的食物儲存設備，民眾以為食材放進冰箱就能長久保鮮，食物冰起來就對了，尤其年節期間冰箱永遠「滿檔」，卻不知冰箱溫度、食物存放的位置、方式，都會影響食物的安全衛生，不當的存放方式，不但影響冰箱的保鮮功能，甚至造成健康影響及疾病。
營養師表示，「阮ㄟ冰箱」內容包括冰箱冷凍、冷藏庫，食物存放位置、方式，如冷凍庫食物保存「熟上生下」、冷藏區由上而下依食物乾淨程度擺放、冰箱儲藏最多8分滿、留意溫度及定時清潔等，同時結合失智症宣導，運用冰箱儲存單，避免食材堆積，讓大家都能吃得新鮮健康又安心。
衛生局代理局長趙紋華表示，「阮ㄟ冰箱」系列4部影片會陸續播出，營養師也會到社區宣導，提醒鄉親做好冰箱儲藏，才能避免食物交叉汙染及食品中毒風險，確保家人飲食的健康與安全。
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