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最新！ 華航免費退改票延至10月底航班 年底前須辦理
新冠肺炎疫情持續衝擊全球，中華航空近日公布最新退改票辦法。華航8月7日前開票，搭乘日期在10月31日以前航班，可免費退改票一次。
根據華航官網最新公布，持有華航、華信各航線機票，於8月7日前開票，搭乘日期落在9月1日到10月31日者，可於12月31日前辦理改票或退票。
機票效期內，因更改其他日期、航班、行程所產生的票價差、稅金差，請旅客支付，免收改票手續費（含臨櫃手續費），但僅限一次。華航、華信自營航班不可更改至聯營航班，不可更改為他航。
至於旅客因疫情相關症狀於機場被拒登機，可免收未登機費。
機票退費部分，華航說可免收退票手續費，於華航網站、各地分公司、客服中心開立之機票，可於華航網站申退。相關優選座位及預購超額行李亦可全額退費。
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