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竹科工程師壓力大罹憂鬱症 經雙側矽塔波刺激治療改善

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹科女工程師長期罹患憂鬱，求診中醫大新竹附醫身心科醫師周伯翰（右），接受10分鐘的theta雙側矽塔波刺激治療後，症狀獲得改善，圖為情境照非當事人。記者陳斯穎／攝影
竹科女工程師長期罹患憂鬱，求診中醫大新竹附醫身心科醫師周伯翰（右），接受10分鐘的theta雙側矽塔波刺激治療後，症狀獲得改善，圖為情境照非當事人。記者陳斯穎／攝影

一名竹科女工程師因工時長、壓力大，長期罹患憂鬱、焦慮症與自律神經失調，服用抗憂鬱藥物卻都有副作用，由於工作忙碌無法接受傳統重覆式經顱磁刺激術（rTMS）40分鐘的治療，於是利用午休1小時，改接受10分鐘的theta雙側矽塔波刺激(TBS)治療，經過10個療程，大約三周，憂鬱、失眠、焦慮與自律神經失調症狀均獲得改善，且減少原本服用藥物劑量。

中國醫藥大學新竹附設醫院與安南醫院研究團隊合作的臨床試驗有53名受試者，結果發現，同時利用TBS刺激雙側大腦前額葉，即右前額葉接受連續TBS刺激(cTBS)、左前額葉接受間歇TBS(iTBS)刺激，治療憂鬱症患者3周，受試者憂鬱症狀改善比例可達8成，且近9成受試者改善效果可持續長達5個月，過去相關臨床試驗只有追蹤3個月的療效，研究結果顯示比rTMS治療方式效果更佳。

中醫大新竹附醫身心科醫師周伯翰指出，TBS是一種創新大腦刺激術，研究顯示比rTMS有更好的效果與效率，將傳統需要40分鐘的刺激時間，縮短到10分鐘內，大大減少病患治療與等待時間。

安南醫院副院長蘇冠賓表示，相對於傳統rTMS規律性刺激，TBS是經由改變刺激的模式來改變其後續效應，cTBS是連續不間斷地施予前額葉刺激產生抑制效應；而iTBS是以間歇性的刺激前額葉產生刺激的效應。

憂鬱症在每個人表現都不同，且患者常會合併焦慮症、強迫症、創傷壓力症候群與物質濫用，有別於傳統單側rTMS治療模式，中醫大新竹附醫會根據患者臨床症狀，制定個人化的治療計畫，提高治療效果，統計近8成治療患者憂鬱症狀都能獲得改善。

周伯翰也提醒，TMS剛引進台灣不久，訓練制度剛起步，大腦定位、症狀評估並依據患者反應調整治療計劃等都很重要，且憂鬱症的治療常有許多心理、社會、家庭等因素要考量，患者若有需求，可找有「TMS專業訓練證照」的精神科醫師諮詢。

憂鬱症 患者 新竹

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