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第6颱風米克拉最新雨量預測！ 兩地降雨恐達300毫米

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年第6號颱風米克拉於上午10時30分發布海上、陸上警報，以今晚到明天雨勢最明顯。圖／聯合報系資料照片
今年第6號颱風米克拉於上午10時30分發布海上、陸上警報，以今晚到明天雨勢最明顯。圖／聯合報系資料照片

今天上午8時，南海一熱帶性低氣壓升級成今年第6號颱風米克拉，並於上午10時30分發布海上、陸上警報，以今晚到明天雨勢最明顯。根據中央氣象局最新預測，未來24小時，平地以台東縣和恆春半島雨量最多，可達300毫米；山區則以屏東縣和台東縣雨量最多，同樣可達300毫米。

氣象局針對各地區做24小時雨量預測，有效時間為今天下午2時到明天下午2時。

根據預測，平地以恆春半島和台東縣雨量最多，皆可達200到300毫米。另外高雄市、屏東縣可達150到250毫米，屬於次多。嘉義縣、台南市、花蓮縣、澎湖縣也有100到190毫米可能。

山區部分，以屏東縣和台東縣最多，24小時雨量可達200到300毫米。高雄市山區屬於次多，可來到150到250毫米。另外嘉義縣和台南縣山區也有100到190毫米可能。

至於各警戒區風力預測，明天凌晨零時到上午6時，金門縣平均風可達5到6級，陣風來到8到9級。澎湖縣平均風7到8級，陣風10到11級。

屏東縣 雨量 台東 氣象局 嘉義 澎湖 恆春 金門 颱風

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