老翁臨終托孤愛犬 米娜寂寞度過百日等新家

新北市板橋一名70歲老翁臨終前托孤，請鄰里協助照顧心智障礙的愛女和2隻米克斯愛犬，但鄰居無暇照料，把他2隻狗都送往動保處安置，其中1隻已被認養。代處長楊淑方說，如今只剩米娜寂寞度過百日，期盼有個新家。

個性溫順的米娜今年8歲多，今年4月底因老飼主過世，被當地里長送到動保處幫忙安置，牠的同伴1周就被認養，留下牠在板橋動物之家度過第100個孤獨的夜晚。

楊淑方說，米娜的飼主過世前就知道自己時日有限，開始為女兒和愛犬打算。女兒還有住桃園的兄弟定期回家探視，但鄰里擔心他女兒照顧不好米娜和另一隻狗，才請動保處協助。

一開始到陌生環境的的米娜和同伴緊緊依偎顫抖，駐區獸醫施瑞伶安撫後做基礎檢查、注射疫苗。米娜同伴是混梗犬的米克斯，比較討喜，不久就有人認養；純黑又年長的米克斯米娜被迫獨自留下。

動保員陳巧陵說，如今每天上班第一件事情就是牽米娜外出活動，以前飼主教得好，米娜不會在籠內便溺，還聽得懂「回家」的指令，也會坐下、握手和躺下等，非常乖巧愛撒嬌，正在期待有緣人。