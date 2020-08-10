中藥粉重金屬超標案 92人就醫檢測14人鉛中毒

前台中市議長張宏年全家鉛中毒，揭開中藥粉重金屬含量超標案件，服用過盛唐、九褔中醫診所中藥粉，已有92人前往醫院檢查，血中含鉛量超標有14人，另有191件中藥檢體送驗。

中藥粉重金屬超標案情如滾雪球越來越大，台中市衛生局7月31日、8月4日分別將盛唐中醫診所、九褔中醫診所及藥商依違反「醫療法」、「藥事法」函送地檢署偵辦。

衛生局指出，截至8月9日，前往醫院檢查人數共計92人，血中鉛含量超標有14人，食安處已收到191件中藥檢體（包含主動稽查抽驗134件及34名民眾送驗57件）。

盛唐中醫診所因涉嫌以硃砂入藥，遭台中市衛生局勒令停業2個月，上週診所卻在門口張貼「8月7日、8日、9日因故無法看診」公告，經媒體報導後，盛唐今天也沒有開門營業，上午已經更換公告，改為「8月6日起至10月5日止停業2個月」。

衛生局指出，盛唐中醫診所如違規開門營業，將依醫療法規定，醫療機構受停業處分而不停業者，廢止其開業執照。

衛生局表示，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、澄清綜合醫院、大甲李綜合醫院、童綜合醫院及光田綜合醫院，民眾如有身體不適情形，可前往醫院由醫師專業評估、檢驗與治療。