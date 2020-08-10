113保護專線 即日起增日語服務

長期在台的日籍人數逐年成長，超過1萬2千人，而隨日籍移工及跨國婚姻移民的增加，衛福部保護司的113保護專線也從即日起多了日語，讓受暴民眾求助「講日語也能通」！

113保護專線24小時全年無休提供家庭暴力、性侵害、性騷擾及兒童、少年、老人或身心障礙者保護相關諮詢及通報服務。

衛福部保護司代理司長郭彩榕表示，從2005年開始便提供英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語等5種外語通譯服務，方便外語人士尋求協助，至今年6月已累計提供2475人次通譯服務。

郭彩榕說，國內外籍配偶過去多來自東南亞，越南最多、印尼次之，接著為菲律賓、泰國、柬埔寨，因此提供的通譯服務以這些國家為主。

但近年來日籍人士已經超越柬埔寨，據內政部最新統計，2019年底原屬國籍為日本籍的外裔人士或外籍配偶超過5千人，另依勞動部勞動力發展署統計資料，外國專業人士在台工作以日本籍居第1位，109年5月底超過7千人，兩者合計超過1萬2千人。

郭彩榕表示，有些日籍人士會簡單的國台語，尚可溝通，但去年打進113保護專線需要日語服務的便有五通，因此決定新增提供日語通譯服務，讓進線者、日語通譯與接線社工進行三方通話會談，適時地給予情緒安撫或支持鼓勵。

衛福部保護司提醒，目前正值暑假期間，不少孩童因未到學校，常有受虐不易發覺的狀況；另外，老人若遭家人肢體、精神暴力或財務剝削，也常不願、不知或無法向外求助，呼籲民眾多加留意社區孩童及老人，若發現有需保護情事，立即撥打113保護專線或110報警。