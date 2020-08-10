大陸台商妻憂鬱疫情病加遽 聯新醫院遠端視訊助緩解

聯新國際醫院指出，各國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，班機停飛造成親人分隔兩地，即使搭機之後也要居家檢疫足不出戶，有人因此悶出病來。聯新國際醫師日前透過視訊提供專業諮詢，順利協助病友緩解憂鬱情況。

40多歲李太太擔心台商先生獨自在大陸生活，今年新冠肺炎疫情爆發，趁班機停飛前趕往上海陪伴先生。李太太原本因夫妻分隔兩地而有憂鬱症狀，到上海之後人生地不熟，疫情什麼時候停止又遙遙無期，憂鬱症狀因此加重，在上海禾新醫院協助下，與台灣的聯新國際醫院身心科醫師進行遠距視訊，獲得專業諮詢協助，李太太的憂鬱症狀得以緩解改善。

院方表示，李太太比較熟悉台灣醫療的看診模式，希望聽取台灣醫師的意見，礙於疫情關係沒辦法回台灣，經過上海禾新醫院協助，與台灣聯新國際醫院身心科陳修弘醫師遠端視訊，提供專業醫療諮詢，透過網路對談，讓李太太可以看見、聽見台灣醫師的專業意見，因此感覺信任與放心。

陳修弘醫師表示，李太太和先生分居台灣、上海兩地聚少離多，她有憂鬱病史，新冠肺炎班機停飛前期間雖然到上海與先生團聚，但是受疫情影響須居家檢疫隔離，很少與外界接觸，再加上在大陸人生地不熟，造成社交疏離，因此失眠情緒低落、缺活力、壓力的情況加劇，病情加重。

陳醫師建議李太太除了調整藥物治療，也鼓勵她從生活作息及飲食方面著手，像是適度的緩和瑜珈運動、外出踏青的休閒活動、維持充足睡眠與正常作息、營養均衡的健康飲食等，對疫情造成的身心影響都有相當大助益。另外也可以透過手機通訊軟體，與在台親友視訊聯絡，保持人際關係互動。李太太按醫師囑咐做，果然症狀減輕改善許多。

聯新國際醫院指出，新冠肺炎疫情阻隔人與人的接觸，對心理及精神層面也造成影響，聯新國際為加強全球化的醫療服務，特別於2009年成立國際醫療中心，提供緊急醫療轉送回台、赴台就醫特色醫療、高級健檢、醫學美容、國際保險直付等服務；疫情期間亦協助不少在海外的台灣同胞獲得醫療照護，讓跨國醫療服務無遠弗屆，實現「沒有圍牆的醫院」理念。