第6號颱風今晚到明天最靠近台灣 這些地方有明顯風雨

今天上午8時南海熱帶性低氣壓升級成今天第6號颱風，由於搶先日本氣象廳宣布，目前暫無命名。氣象局說，路徑預測往北走，離島會有明顯風雨，今晚到明天最靠近台灣。

根據氣象局最新警報，陸上警戒範圍除了首波澎湖外，金門也被納入，應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒區則仍為巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及臺灣北部海面航行作業船隻。

氣象預報中心主任呂國臣說，由於氣象局認為該熱低壓有颱風規模，故對其在上午10時30分發布海上、陸上警報。路警往北走後對台灣離島金、馬、澎將有劇烈影響。氣象局課長羅雅尹說，上午11時颱風在鵝鑾鼻西南方340公里海面上，往北北東再偏北走，會朝澎湖海面前進，再往福建。

呂國臣預估，颱風接近台灣海峽後，強度將略增強，但不至於變中度颱風，不過中心強度可能會到9、10級風，沿海地區務必注意風浪。

呂國臣說，按氣象局觀測，颱風東側是很強高壓，目前時速26公里，走得很快，暴風圈預計傍晚會逐漸影響台灣近海，晚間11時通過澎湖，明凌晨起陸續影響金門和馬祖。

呂國臣說，各國預測路徑類似，颱風會朝台灣海峽直直衝進來。由於未受陸地破壞，不能忽視其影響，暑假期間離島遊客又多，一定要注意。

不過呂國臣說，該颱風來的快去得也快，今晚影響最明顯，明天就會遠離台灣。尤其薔蜜颱風剛過，沿海風浪仍很強，海峽西半部要留意風浪跟長浪。

雨勢部分，呂國臣說，颱風雖無直接影響本島陸地，受西南風影響，白天到晚上南部雨勢逐漸增強，降雨熱區在南部和東南部，東南部特別是台東，慎防短時強降雨，平地跟山區降雨量可以來到200到300毫米，沿海地區也要留意。北部受低壓帶往北走影響，注意午後對流旺盛的。

羅雅尹說，按照路徑環境來看，今天白天還有利增強，進到巴士海峽會持平或是稍稍減弱。明天早上以雲林嘉義以南到澎湖金門，有比較大雨勢，其他地方配合午後熱力作用，雨勢才會變為明顯。