墾丁沙灘24隻迷途小海龜 業者關燈引導返大海

新竹是一個充滿活力的城市，更是適合親子旅遊的風之城，暑假到了，爸媽別煩惱，入住「新竹老爺酒店」，除了享受最沁涼夏天，中西式美饌外，還可參加最強的實境解謎遊戲，或是體驗DIY玻璃工藝，外出走走到市區、再到海邊、山城距離都剛好，動靜皆宜、暢玩新竹好過癮！

2020-08-10 09:26