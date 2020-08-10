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墾丁沙灘24隻迷途小海龜 業者關燈引導返大海

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
墾管處、海生館、海巡等單位昨晚到海灘收集新生海龜，並檢查新生海龜健康狀況。圖／海生館提供
墾管處、海生館、海巡等單位昨晚到海灘收集新生海龜，並檢查新生海龜健康狀況。圖／海生館提供

屏東墾丁昨天晚上，某知名飯店有民眾發現數隻小海龜，朝海灘及光源處爬行，業者見狀立刻通知相關單位到場協助。經保育人士協調，業者同意降低靠海灘的光源，也順利引導新生海龜重回海洋。

據了解，昨天晚間10時許，墾丁某知名飯店業者發現靠近海灘的燈柱下方，有小海龜在爬行，當下業者又驚又喜，立刻聯繫，海巡、海生館、墾管處等保育單位到場處理。

海巡人員到場後，於沙灘上展開搜索，並收集完沙灘上所有新生海龜後，交由海生館海龜保育醫學研究所相關人員，檢查新生海龜健康狀況。

確認新生海龜健康無虞，接著，為了順利將海龜引回大海，墾管處、海生館、海巡等單位向飯店業者協調後，關閉並減低靠海灘的光源，同時在保育人員的協助下，讓新生海龜順利回到大海。

海龜保育醫學研究獸醫師李宗賢指出，原本新生海龜破殼後，就要翻越沙灘回歸海洋，但受周邊光源影響，才會誤導海龜迷航。

對此，關於恆春半島海域再次出現小海龜蹤跡，民眾也大讚保育有功，才能讓海龜現蹤。

確認所有新生海龜健康無虞，相關單位合力將海龜送回大海。圖／海巡署提供
確認所有新生海龜健康無虞，相關單位合力將海龜送回大海。圖／海巡署提供
昨晚共在海灘上發現24隻新生海龜。圖／海生館提供
昨晚共在海灘上發現24隻新生海龜。圖／海生館提供

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