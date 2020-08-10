最強捷運是哪條 網友狂推改版前這路線

捷運是通勤族的代步工具，網友在「批踢踢實業坊」上討論，如果只能搭同一條捷運線，那會選哪條呢？原Po表示自己會選紅線，因為可以經過士林、淡水熱門觀光景點，如果想到市中心也會經過民權西路、中山站等，網友看完回應，「以前的淡水-南勢角，真D精華」。

原Po詢問，如果可以選擇住在一條捷運線上，但是只能搭同一條線，其他條都不能搭，那大家會怎麼選擇呢？原Po表示「我會選紅線，因為常去士林、民權西路、中山、北車、大安、信義之類的，假日還能逛淡水老街，好方便」。

網友看完回應「唯一支持橘線，可以往返我永和的家跟三重的家，然後古亭站又可以走路到學校」、「接近市中心的話哪條都可以，我家這裡只有公車沒捷運」、「紅線跟藍線都喜歡，好難選ㄛ」、「綠線，新店淡水線，屌打」、「現在我選板南吧，板橋、北車、東區、信義區」。

不過，也有人討論以前「淡水-南勢角」這條線，「以前的淡水-南勢角，真D精華」、「我也喜歡淡水-南勢角」、「喜歡綠線，如果你問最爛的線應該答案會比較一致，棕線」、「我家這裡只有山豬，網路上鄉民都這麼說」。