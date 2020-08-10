含「曲馬多」成分止痛藥恐致死 嚴重呼吸困難患者禁用

含「tramadol（曲馬多）」成分的止痛藥常用於嚴重急慢性疼痛，但衛福部食藥署今發布公告，該成分藥品有導致呼吸緩慢、呼吸困難的風險，自即日起禁止使用於顯著呼吸抑制的病人。

食藥署藥品組科長洪國登表示，台灣從2017年便已要求該成分藥品應在仿單「警語及注意事項」加註呼吸風險相關警語，但從2018年以來仍接獲三起不良反應通報，包括一件死亡、兩件呼吸困難，因此重新評估該成分藥品臨床效益及風險，進一步禁用於發生顯著呼吸抑制的病人。

洪國登表示，含「曲馬多」成分的止痛藥屬第四級管制藥品，核准的藥證共32張，其中口服藥23張、注射劑型9張，常用於中度至嚴重性的急慢性疼痛，一年健保用量約一億顆，醫院和診所都可開立，各科別也都可能用到。

食藥署提醒，民眾使用該成分藥品，應遵循醫囑服用，同時應注意用藥後情形，如果於服藥後出現呼吸緩慢或微弱、呼吸困難等症狀，請立即回診尋求醫師協助。