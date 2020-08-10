第6號颱風居然還沒有名字？ 蘇貞昌、鄭明典說明原委

今年第6號颱風今天上午8時生成，不過在氣象局網頁卻出現「NONAME（未命名）」狀況。氣象局長鄭明典坦言，這樣的狀況過去曾發生但是很少見。行政院長蘇貞昌則說，由於氣象局預報領先全球，所以才先沒有名字。

按照慣例，颱風生成後日本氣象廳會宣布，並公布命名。以今年第6個颱風來看，應該叫做「米克拉」。

而在氣象局宣布上午8時形成今年第6號颱風，並於上午10時30分發布海上、陸上警報後，發現日本氣象廳並未宣布已形成颱風，所以連帶氣象局官網也暫時沒有命名。

對此，鄭明典在蘇貞昌視察氣象局時表示，颱風一開始的確沒名字，過去發生過但很少。氣象局則說，因為該南海熱帶性低氣壓有達到颱風的強度，故認定為輕度颱風。

蘇貞昌則說，颱風突然來了，感謝氣象局掌握資訊，給國人同胞最精確、最準確的預報。今天颱風預報領先全球，沒有名字但認定形成，先叫第6號颱風。