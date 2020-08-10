快訊

「男女有別」的韓國社會 高校男師為何要出女性主義書？

電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事

第6號颱風居然還沒有名字？ 蘇貞昌、鄭明典說明原委

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年第6號颱風出現沒有名字狀況。圖／截自中央氣象局官網
今年第6號颱風出現沒有名字狀況。圖／截自中央氣象局官網

今年第6號颱風今天上午8時生成，不過在氣象局網頁卻出現「NONAME（未命名）」狀況。氣象局長鄭明典坦言，這樣的狀況過去曾發生但是很少見。行政院長蘇貞昌則說，由於氣象局預報領先全球，所以才先沒有名字。

按照慣例，颱風生成後日本氣象廳會宣布，並公布命名。以今年第6個颱風來看，應該叫做「米克拉」。

而在氣象局宣布上午8時形成今年第6號颱風，並於上午10時30分發布海上、陸上警報後，發現日本氣象廳並未宣布已形成颱風，所以連帶氣象局官網也暫時沒有命名。

對此，鄭明典在蘇貞昌視察氣象局時表示，颱風一開始的確沒名字，過去發生過但很少。氣象局則說，因為該南海熱帶性低氣壓有達到颱風的強度，故認定為輕度颱風。

蘇貞昌則說，颱風突然來了，感謝氣象局掌握資訊，給國人同胞最精確、最準確的預報。今天颱風預報領先全球，沒有名字但認定形成，先叫第6號颱風。

另外，蘇貞常提醒，雖然不是強颱風害，但前年8月有同樣狀況，中南部大雨成災，不能掉以輕心，每個風災、雨災準備愈好災害就愈小。

行政院長蘇貞昌視察中央氣象局。記者曹悅華／攝影
行政院長蘇貞昌視察中央氣象局。記者曹悅華／攝影

颱風 氣象局 預報 蘇貞昌 鄭明典 日本

延伸閱讀

蘇貞昌將補漏標案 藍營：別讓蘇家美學成高標施政諷刺

中國不滿艾薩來台 蘇貞昌：盼中國不要對台灣指手畫腳

誰打電話擋下陸生返台？ 蘇貞昌：保護國人健康的決定

東部灰濛濛肇因日本火山爆發？ 鄭明典：最可能的解釋

相關新聞

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

中央氣象局說，南海熱帶性低氣壓上午8時升級成今年第6號颱風「米克拉」，預計上午10時30分發布海上、陸上警報。

典藏時代記憶 聽藍祖蔚說影視時光

撥動時針，時間倒回1980年代，藏身在台北市青島東路辦公大樓四樓的電影圖書館，外觀一點都不起眼，但只要在圖書館裡挑一部電影，窩進播放空間，就可以在黑暗中遇見楚浮、雷奈、荷索、溫德斯、法斯賓達與安東尼奧尼等國際大導演，是台灣文青必訪的聖地。

電競現場直擊 華麗卻艱難的冒險

電玩可使人成癮，曠日廢時；也可以從中鍛鍊堅毅的心志，培養勇敢追夢的正向精神。電競產業發展至今，擺脫汙名，乃因著選手、業者、教練多人的默默努力，點點滴滴，為歷史寫下新頁。

FUN暑假 來新竹當偵探解謎趣

新竹是一個充滿活力的城市，更是適合親子旅遊的風之城，暑假到了，爸媽別煩惱，入住「新竹老爺酒店」，除了享受最沁涼夏天，中西式美饌外，還可參加最強的實境解謎遊戲，或是體驗DIY玻璃工藝，外出走走到市區、再到海邊、山城距離都剛好，動靜皆宜、暢玩新竹好過癮！

口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

近期新冠肺炎案例又見升溫，民眾憂心疫情再度爆發，預防性自保意識重燃，口罩再現搶購潮。美廉社積極協調供應商備貨，8月13日起將開放預購，5天後可取貨。

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨發展為今年第5號颱風薔蜜。氣象局說，今晚8時南海跟太平洋海面各自又形成一個熱...

要用時找不到…民間籲超商裝AED

我國二○一三年起大量設置「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），迄今全國已有一萬○八一六台，但平均每月使用次數卻只有十件，...

500談講座24日首發 唐鳳vs.詹宏志跨世代交流

「500輯」的創立旨在推動更頻繁的世代對話，在紙本專題和數位內容之外，我們即將於夏末揭開線下活動的序幕，全新企畫「500...

含「曲馬多」成分止痛藥恐致死 嚴重呼吸困難患者禁用

含「tramadol（曲馬多）」成分的止痛藥常用於嚴重急慢性疼痛，但衛福部食藥署今發布公告，該成分藥品有導致呼吸緩慢、呼...

與旅人一同迎向旅遊新常態 各大飯店祭出升級防疫措施

根據Hotels.com™「新型態旅遊報告」指出，92%的旅人還是對旅遊抱持熱情。隨著生活回歸新常態，在旅遊禁令的限制下，全球旅人無法任意出國，國人也紛紛轉向國內度假來一解對於旅遊的渴望。為了幫助旅人們找到適合出遊的安心旅宿，Hotels.com推薦配備有各式防疫措施的安心旅宿清單，也獨家分享一系列「安枕無憂」的訂房小撇步。

第6號颱風居然還沒有名字？ 蘇貞昌、鄭明典說明原委

今年第6號颱風今天上午8時生成，不過在氣象局網頁卻出現「NONAME（未命名）」狀況。氣象局長鄭明典坦言，這樣的狀況過去曾發生但是很少見。行政院長蘇貞昌則說，由於氣象局預報領先全球，所以才先沒有名字。

米克拉海陸警齊發 經濟部風災一級開設

中央氣象局發布第6號颱風海上陸上警報，因應颱風來襲，經濟部今（10）日上午風災一級災害緊急應變小組開設。

熱門新聞

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

一張圖看一周天氣！薔蜜颱風後迎低壓帶 周二全台豪雨

可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

北部工作薪資5萬 回鄉就業少8千該回去嗎？網友一面倒支持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。