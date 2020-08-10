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藥物不良反應致全身像燒燙傷 立委爭取擴大檢測

攝影中心 / 記者鄭超文／即時報導
民進黨立委高嘉瑜（右二）上午在立法院舉行「吃錯藥 住進燒燙傷病房 終身傷害」記者會，邀請藥物過敏關懷協會理事長張啟彬（左起）、長庚醫院藥物過敏中心主任鍾文宏等出席，鍾文宏表示，引起藥物不良反應的目前以痛風藥及抗癲癇藥最常見。記者鄭超文／攝影
民進黨立委高嘉瑜（右二）上午在立法院舉行「吃錯藥 住進燒燙傷病房 終身傷害」記者會，邀請藥物過敏關懷協會理事長張啟彬（左起）、長庚醫院藥物過敏中心主任鍾文宏等出席，鍾文宏表示，引起藥物不良反應的目前以痛風藥及抗癲癇藥最常見。記者鄭超文／攝影

看病正常吃藥，結果卻起全身皮膚起紅疹和多處黏膜受損，看起來就像全身燒燙傷，結果被送進燒燙傷加護病房，結果最後才發現是甚至全身焦黑到有如燒燙傷患者，嚴重致死，這些不預期的藥物不良反應，在藥物引起的不良反應。

藥物過敏關懷協會上午跟立委高嘉瑜立法院舉行「藥命 吃錯藥 住進燒燙傷病房 終身傷害」記者會，長庚醫院藥物過敏中心主任鍾文宏表示，目前發現痛風藥及抗癲癇藥是最常見發生問題的前3名，特定病患對某些藥物會引起史蒂芬強生症候群，症狀看起來就像燒燙傷，輕則落髮或指甲異常，嚴重者肝功能受損、視力減退等。

藥物過敏關懷協會理事長張啟彬呼籲，目前只能透過擴大藥物基因檢測來預防，希望衛福部能爭取擴大檢測來保障用藥安全，並將次症狀納入重大傷病項目。

患者 立法院 痛風 高嘉瑜 癲癇 過敏反應

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