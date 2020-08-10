像極了出國！四大航空拚「環台」，秒殺亮點全解讀

在不能出國的日子裡，島內掀起一波國旅復興熱，除了秘境、離島觀光湧入爆量訂單，先前松山機場辦的「類出國」一日體驗，也大受好評。

「歡迎回家！」「像極了出國！」不讓跳島行專美於前，桃園國際機場公司推出「搭機環島」行程，包括中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航四大航空公司熱烈響應。

不但個個使出渾身解數，更搭上時事梗，送上專屬大禮包，買免稅品還有75折～8折不等折扣，就是要讓旅客在疫情期間，也能留下歡樂的獨家回憶。

交通部長林佳龍樂觀其成，表示讓國內機師能夠維持執勤紀錄，活絡機場經濟之外；中央流行疫情中心副指揮官陳宗彥也解密，表示機場其實是「安全空間」，在台灣各地瘋國旅之際，「搭機看台灣」能看見不一樣的風景。

內行人看門道，外行人湊熱鬧。光是航班代號，就別有乾坤。

除了幸運搶到機票的旅客「賺到」極致款待，留下深刻美好的飛行體驗，這次，外界更能同中求異，盤點各家航空公司跨界結盟、粉絲定位的不同策略。

亮點一：大家都取「愛88」諧音

率先啟航的台灣虎航，與旅遊平台KKday合作八場「台虎航空體驗營」，8月6日更首發「空中微旅行」，不僅端出空中米其林餐點，更贈送台日邊境解封後一年內日本不限航點機票一張，最為大手筆。

長榮航班編號BR-5288，取自「我愛爸爸」諧音，以A330-300 空中巴士Hello Kitty彩繪夢想機執飛。華航班號CI-8820，諧音「爸爸，愛你」，使用60周年彩繪塗裝的737-800機型。星宇航空JX8888，則是空巴A321neo機型，與Klook合作二天一夜「機加酒」的產品產品組合。

亮點二：繞著台灣飛鳥瞰美景，空中加碼彩蛋

台灣虎航的飛行路線從台灣北部到日本九州再回航，全程3.5小時；長榮航路線是台灣東北角—日本琉球列島西端上空—東部海岸線，最後再經龜山島與花東海岸；華航同樣行經日本領空，再到花東海岸，無論坐在哪一側，都能鳥瞰東海岸線的壯闊山海之美。

在桃園起降載客，對機師來說也是獨特體驗。

星宇航和長榮航，更是別出心裁地透過飛行紀錄創造獨家彩蛋。

例如星宇航空，機師董事長張國煒親自在東沙群島上空以360度迴轉，並繞行兩圈，他對乘客表示，這是對國軍致上最高敬意，呈「8」字形的飛行紀錄，也成為父親節的隱藏彩蛋。

無獨有偶地，隔天，長榮機師李孔傑也在屏東小琉球外海留下巨大愛心圖樣，旅客紛紛拿起手機、相機狂拍。

亮點三：獨寵粉絲送紀念品，創造深刻專屬回憶

送上專屬大禮包，是基本門檻，但如何送到旅客的心坎裡，可就考驗各家功力。

長榮航善用聯名資源，請來三麗鷗Kitty站台，更把呼應機身彩繪的七彩拱門搬到候機室，讓大小旅客都能和三麗鷗家族的大型公仔合照，現場充滿童趣。

登機前，長榮更舉辦有獎徵答活動，禮物包括聯名卡通飛機模型（蛋黃哥、Hellokitty），以及長榮紀念小熊。

搭乘旅客更是人人有獎，全程可獲贈免費網卡，還能蒐集到Hello Kitty彩繪機獨家商品，如撲克牌、明信片和購物袋。這次，更加碼送過夜包，經濟艙旅客是Kipling、商務艙則是送精品Ferragamo版。

同樣走親子路線的華航，舉辦小小空服營，上午讓小朋友穿起迷你版制服，化身空服員，為家長帶位、送餐服務，以及參觀華航博物館，下午則正式升空，來趟親子同樂的高空旅行。

旅客則可獲贈華航獨家驚喜包，內含機長小熊、商務艙迷彩盥洗包、防疫包、諾傅特6000元抵用券及60周年不織布禮品袋。

主打精緻商務的星宇航空，則是由擁有廣大粉絲的「網紅」董事長張國煒親自登場。他除了親自擔任執飛機師，更親自當起導覽員，降落前更感性地向乘客道謝，表示「我們會勇敢的走下去」，乘客則回報熱烈掌聲和歡呼。

雖然營收貢獻對經營成本吃重的航空公而言，可謂杯水車薪，但既能讓機師、工作人員重回崗位，又能趁此時展現品牌活力。

飛機馳騁天際，一個比一個精彩。接下來，8月15日，長榮、華航還有第二梯次，星宇也預告還要再辦。

外界也期待，除了桃園機場，台中和高雄，是否也能輪番上陣，讓更多旅客能在高空中留下「微出國旅行」的難忘回憶。

（作者／廖君雅 本文出自2020.8.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）