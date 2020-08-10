快訊

「男女有別」的韓國社會 高校男師為何要出女性主義書？

電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事

像極了出國！四大航空拚「環台」，秒殺亮點全解讀

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
記者陳嘉寧／攝影
記者陳嘉寧／攝影

在不能出國的日子裡，島內掀起一波國旅復興熱，除了秘境、離島觀光湧入爆量訂單，先前松山機場辦的「類出國」一日體驗，也大受好評。

「歡迎回家！」「像極了出國！」不讓跳島行專美於前，桃園國際機場公司推出「搭機環島」行程，包括中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航四大航空公司熱烈響應。

不但個個使出渾身解數，更搭上時事梗，送上專屬大禮包，買免稅品還有75折～8折不等折扣，就是要讓旅客在疫情期間，也能留下歡樂的獨家回憶。

交通部長林佳龍樂觀其成，表示讓國內機師能夠維持執勤紀錄，活絡機場經濟之外；中央流行疫情中心副指揮官陳宗彥也解密，表示機場其實是「安全空間」，在台灣各地瘋國旅之際，「搭機看台灣」能看見不一樣的風景。

內行人看門道，外行人湊熱鬧。光是航班代號，就別有乾坤。

除了幸運搶到機票的旅客「賺到」極致款待，留下深刻美好的飛行體驗，這次，外界更能同中求異，盤點各家航空公司跨界結盟、粉絲定位的不同策略。

亮點一：大家都取「愛88」諧音

率先啟航的台灣虎航，與旅遊平台KKday合作八場「台虎航空體驗營」，8月6日更首發「空中微旅行」，不僅端出空中米其林餐點，更贈送台日邊境解封後一年內日本不限航點機票一張，最為大手筆。

長榮航班編號BR-5288，取自「我愛爸爸」諧音，以A330-300 空中巴士Hello Kitty彩繪夢想機執飛。華航班號CI-8820，諧音「爸爸，愛你」，使用60周年彩繪塗裝的737-800機型。星宇航空JX8888，則是空巴A321neo機型，與Klook合作二天一夜「機加酒」的產品產品組合。

亮點二：繞著台灣飛鳥瞰美景，空中加碼彩蛋

台灣虎航的飛行路線從台灣北部到日本九州再回航，全程3.5小時；長榮航路線是台灣東北角—日本琉球列島西端上空—東部海岸線，最後再經龜山島與花東海岸；華航同樣行經日本領空，再到花東海岸，無論坐在哪一側，都能鳥瞰東海岸線的壯闊山海之美。

在桃園起降載客，對機師來說也是獨特體驗。

星宇航和長榮航，更是別出心裁地透過飛行紀錄創造獨家彩蛋。

例如星宇航空，機師董事長張國煒親自在東沙群島上空以360度迴轉，並繞行兩圈，他對乘客表示，這是對國軍致上最高敬意，呈「8」字形的飛行紀錄，也成為父親節的隱藏彩蛋。

無獨有偶地，隔天，長榮機師李孔傑也在屏東小琉球外海留下巨大愛心圖樣，旅客紛紛拿起手機、相機狂拍。

亮點三：獨寵粉絲送紀念品，創造深刻專屬回憶

送上專屬大禮包，是基本門檻，但如何送到旅客的心坎裡，可就考驗各家功力。

長榮航善用聯名資源，請來三麗鷗Kitty站台，更把呼應機身彩繪的七彩拱門搬到候機室，讓大小旅客都能和三麗鷗家族的大型公仔合照，現場充滿童趣。

登機前，長榮更舉辦有獎徵答活動，禮物包括聯名卡通飛機模型（蛋黃哥、Hellokitty），以及長榮紀念小熊。

搭乘旅客更是人人有獎，全程可獲贈免費網卡，還能蒐集到Hello Kitty彩繪機獨家商品，如撲克牌、明信片和購物袋。這次，更加碼送過夜包，經濟艙旅客是Kipling、商務艙則是送精品Ferragamo版。

同樣走親子路線的華航，舉辦小小空服營，上午讓小朋友穿起迷你版制服，化身空服員，為家長帶位、送餐服務，以及參觀華航博物館，下午則正式升空，來趟親子同樂的高空旅行。

旅客則可獲贈華航獨家驚喜包，內含機長小熊、商務艙迷彩盥洗包、防疫包、諾傅特6000元抵用券及60周年不織布禮品袋。

主打精緻商務的星宇航空，則是由擁有廣大粉絲的「網紅」董事長張國煒親自登場。他除了親自擔任執飛機師，更親自當起導覽員，降落前更感性地向乘客道謝，表示「我們會勇敢的走下去」，乘客則回報熱烈掌聲和歡呼。

雖然營收貢獻對經營成本吃重的航空公而言，可謂杯水車薪，但既能讓機師、工作人員重回崗位，又能趁此時展現品牌活力。

飛機馳騁天際，一個比一個精彩。接下來，8月15日，長榮、華航還有第二梯次，星宇也預告還要再辦。

外界也期待，除了桃園機場，台中和高雄，是否也能輪番上陣，讓更多旅客能在高空中留下「微出國旅行」的難忘回憶。

（作者／廖君雅 本文出自2020.8.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

長榮 華航 機師 桃園機場

相關新聞

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

中央氣象局說，南海熱帶性低氣壓上午8時升級成今年第6號颱風「米克拉」，預計上午10時30分發布海上、陸上警報。

典藏時代記憶 聽藍祖蔚說影視時光

撥動時針，時間倒回1980年代，藏身在台北市青島東路辦公大樓四樓的電影圖書館，外觀一點都不起眼，但只要在圖書館裡挑一部電影，窩進播放空間，就可以在黑暗中遇見楚浮、雷奈、荷索、溫德斯、法斯賓達與安東尼奧尼等國際大導演，是台灣文青必訪的聖地。

電競現場直擊 華麗卻艱難的冒險

電玩可使人成癮，曠日廢時；也可以從中鍛鍊堅毅的心志，培養勇敢追夢的正向精神。電競產業發展至今，擺脫汙名，乃因著選手、業者、教練多人的默默努力，點點滴滴，為歷史寫下新頁。

FUN暑假 來新竹當偵探解謎趣

新竹是一個充滿活力的城市，更是適合親子旅遊的風之城，暑假到了，爸媽別煩惱，入住「新竹老爺酒店」，除了享受最沁涼夏天，中西式美饌外，還可參加最強的實境解謎遊戲，或是體驗DIY玻璃工藝，外出走走到市區、再到海邊、山城距離都剛好，動靜皆宜、暢玩新竹好過癮！

口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

近期新冠肺炎案例又見升溫，民眾憂心疫情再度爆發，預防性自保意識重燃，口罩再現搶購潮。美廉社積極協調供應商備貨，8月13日起將開放預購，5天後可取貨。

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨發展為今年第5號颱風薔蜜。氣象局說，今晚8時南海跟太平洋海面各自又形成一個熱...

要用時找不到…民間籲超商裝AED

我國二○一三年起大量設置「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），迄今全國已有一萬○八一六台，但平均每月使用次數卻只有十件，...

500談講座24日首發 唐鳳vs.詹宏志跨世代交流

「500輯」的創立旨在推動更頻繁的世代對話，在紙本專題和數位內容之外，我們即將於夏末揭開線下活動的序幕，全新企畫「500...

含「曲馬多」成分止痛藥恐致死 嚴重呼吸困難患者禁用

含「tramadol（曲馬多）」成分的止痛藥常用於嚴重急慢性疼痛，但衛福部食藥署今發布公告，該成分藥品有導致呼吸緩慢、呼...

與旅人一同迎向旅遊新常態 各大飯店祭出升級防疫措施

根據Hotels.com™「新型態旅遊報告」指出，92%的旅人還是對旅遊抱持熱情。隨著生活回歸新常態，在旅遊禁令的限制下，全球旅人無法任意出國，國人也紛紛轉向國內度假來一解對於旅遊的渴望。為了幫助旅人們找到適合出遊的安心旅宿，Hotels.com推薦配備有各式防疫措施的安心旅宿清單，也獨家分享一系列「安枕無憂」的訂房小撇步。

第6號颱風居然還沒有名字？ 蘇貞昌、鄭明典說明原委

今年第6號颱風今天上午8時生成，不過在氣象局網頁卻出現「NONAME（未命名）」狀況。氣象局長鄭明典坦言，這樣的狀況過去曾發生但是很少見。行政院長蘇貞昌則說，由於氣象局預報領先全球，所以才先沒有名字。

米克拉海陸警齊發 經濟部風災一級開設

中央氣象局發布第6號颱風海上陸上警報，因應颱風來襲，經濟部今（10）日上午風災一級災害緊急應變小組開設。

熱門新聞

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

一張圖看一周天氣！薔蜜颱風後迎低壓帶 周二全台豪雨

可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

北部工作薪資5萬 回鄉就業少8千該回去嗎？網友一面倒支持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。