影／炎夏易失眠 中醫師教3種藥材當入眠枕很好睡

夏天天氣太熱，晚上常失眠睡不好，衛福部豐原醫院中醫科醫師鄭名惠說，多數人誤以為要喝一大堆藥材才能入睡，其實只要到中藥行花幾個銅板，抓這3種藥材，就能動手做出專屬自己的入眠枕，藉由聞藥材香味的方式，讓自己放鬆心情、達到入眠、安神功效。

中醫科醫師鄭名惠表示，夏天容易產生暑氣，造成人體出現濕、熱現象，加上外來壓力，身體常有悶悶、熱熱的情況，到夜晚就不容易入睡，夜晚沒睡好，隔天早上頭暈、頭痛、再加上小便不順暢、肚子脹脹的、大便不順等症狀就容易出現。

她說很多人都誤以為中藥一定藥吃下去才有效果，其實可以藉由「聞」、或「洗」的兩種方式達到治療效果，像是自己製作中藥染布枕，將「薄荷」、「菊花」、「酸棗仁」這3種藥材，各取2錢，放入600cc的陶鍋中煮至沸騰後熄火，再悶15分鐘，拿一塊乾淨的棉布，放入煮好的藥材裡悶1小時候陰乾，鋪在枕頭上，晚上睡覺時就能經由聞藥，協助入眠。