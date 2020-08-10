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可怕口罩痘！輕熟女爛下巴 醫師出招搶救危肌

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣32歲陳姓女子因長時間戴口罩，導致嘴邊和下巴狂冒痘，還長出一堆粉刺。圖／南投醫院提供
南投縣32歲陳姓女子因長時間戴口罩，導致嘴邊和下巴狂冒痘，還長出一堆粉刺。圖／南投醫院提供

新冠肺炎疫情爆發後，口罩幾乎成了外出必備配件，南投縣32歲陳姓女子更因工作需求，一戴就是一整天，長期下來，嘴邊和下巴狂冒痘，還長出一堆粉刺，就算用抗痘洗面乳和藥膏也沒用，下巴慘不忍睹，到衛福部南投醫院求診才改善。

南投醫院皮膚科指出，痘痘生成原因主要為毛囊開口阻塞、皮脂分泌旺盛及痤瘡桿菌增生，部分民眾更因自身賀爾蒙或皮膚油脂分泌量等因素，本來就屬於易長痘痘的體質，若再加上外在環境悶熱或毛孔堵塞等，就更容易造成痘痘爆發。

而入夏難免塗抹防曬產品，恐導致毛孔阻塞問題，只要動一動就容易流汗，若未及時沖掉汗水、更換乾淨衣物，皮膚停留在悶熱環境則恐造成細菌孳生，都可能促使痘痘生成，也因此夏天求診者比冬天多，近期更因口罩求診狀況又稍增1成。

皮膚科醫師李瑜芬說，疫情爆發後，外出或工作不離口罩，但天氣熱，臉部皮膚長時間戴口罩處在悶熱環境下，本來就易增加皮脂腺油脂分泌，導致毛孔阻塞、發炎，再加上防曬乳、化妝品和汗水，長痘痘狀況加劇，上述陳姓患者就是如此。

治療上，切勿自行購買抗痘相關藥物或產品，不論是口服及擦拭外用藥物都應與醫師討論，必要時可透過專業醫療自費使用果酸換膚，由醫師依患者需求及膚況來安排使用果酸治療濃度和接觸時間長短，來改善粉刺、痘痘及膚色不均等症狀。

而在疫情期間必須配戴口罩，李則建議，若在戶外空曠且非人潮密集處可適時拿掉口罩，讓臉部皮膚透氣；若需長時間戴口罩，盡量少用化妝品，避免毛孔阻塞，注重清潔，使用溫涼水及中性不含香料的洗面乳，保養品則使用成份單純的產品。

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