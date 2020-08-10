第6號颱風齊發海陸警 澎湖納首波警戒慎防強風豪雨

中央氣象局上午10時30分針對第6號颱風發布海上、陸上警報。根據預報顯示，澎湖納入首波陸上警戒，應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒範圍則包含巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面行作業船隻。

該颱風上午8時中心位置在北緯19.4度，東經118.3度，即在鵝鑾鼻的西南方約390公里海面上。以每小時26轉23公里速度，向北北東轉北進行。中心氣壓998百帕。

近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風。

瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風。七級風暴風半徑80公里。

氣象局說，受到颱風及其外圍環流影響，今天台灣附近各海面風浪將逐漸增大，下午至明天雲林以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風。明天馬祖亦有9至10級強陣風出現的機率，前往海邊活動請注意安全。

另基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，請注意。