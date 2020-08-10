女童生前愛吃薯條 麥當勞破例早上7點賣惹哭網友

最溫暖的風景！一名張姓殯葬業者9日在臉書PO文，指日前接獲一名7歲女童的服務案件，和女童父母談話時得知女童生前愛吃麥當勞的薯條，只是告別式預計在上午7點半舉行，當下麥當勞並未販賣薯條，基於心酸與不捨，張仍試著打電話給麥當勞，並訴說原委，最後由麥當勞提供熱騰騰的現炸薯條及雞塊、兒童玩具，並說「這是我們店裡的一點心意，送給小女孩，祝福她」。

該則PO文使不少網友熱淚盈眶，留言大讚「這才是我值得驕傲的麥當勞！看到已噴淚」、「好暖好暖~~看到馬上感動的哭」、「願小女孩在另一個世界可以開心的吃著最愛的薯條」、「太難過的故事 ，謝謝麥當勞員工的同理心」。

張男在PO文指出，面對早逝的生命，身為服務的他都格外的心酸與不捨，在與女童父母接觸聊天時，意外得知女童很喜歡吃麥當勞的薯條，當下心中默默的想為對方做些什麼，讓家屬得到安慰，也許是一樁善的循環。

由於女童的告別式在上午7點半舉行，麥當勞並沒有薯條可買，他仍鼓起勇氣撥了電話給離殯儀館最近的麥當勞分店，店員卻有些為難，說明薯條販賣的時間為上午5點前與10點半後，即使張提出「5點訂餐7點取貨」，店員仍因品質問題拒絕。

最後，張男將原委告知麥當勞店員，經對方詢問店經理，立刻道歉「先生對不起，如果知道是這個原因，一開始就不會一再拒絕您」。等到告別式當天，張果真拿到麥當勞準備的薯條、雞塊、兒童玩具，當下眼眶泛紅，哽咽向麥當勞道謝。