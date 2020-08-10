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藥害導致失能！綠委籲：擴大藥物基因檢測

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜今呼籲相關單位應重視藥害問題，擴大藥物基因檢測，保障民眾用藥安全。圖／高嘉瑜辦公室提供
民進黨立委高嘉瑜今呼籲相關單位應重視藥害問題，擴大藥物基因檢測，保障民眾用藥安全。圖／高嘉瑜辦公室提供

部分民眾對藥物有不良反應，引發身體不適，甚至有生命危險，民進黨立委高嘉瑜今呼籲相關單位應重視藥害問題，擴大藥物基因檢測，保障民眾用藥安全。

高嘉瑜今上午與「中華民國藥物過敏關懷協會」共同舉行記者會，呼籲國人重視用藥安全。高嘉瑜表示，部分藥物對特定人士來說，如同毒藥一般會引起身體不適的副作用，甚至可能引起更嚴重的藥物不良反應，稱之為史帝芬強生症候群(Stevens Johnson Syndrome, SJS)，或者是毒性表皮壞死症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。

中華民國藥物過敏關懷協會理事長張啟彬表示，這兩種藥物不良反應會有全身性的皮膚紅疹和多處黏膜受損，包含呼吸道、生殖器和結膜等，看起來就像是全身燒燙傷一般。而根據藥害救濟基金會的統計資料，全國藥物不良反應通報件數一年逾1.5萬件，有的病友因為藥品不良反應，造成全身99%灼傷。

病友昭晴現身說法表示，她在2013年服用抗癲癇藥，約兩個星期左右開始出現發燒、喉嚨痛等像感冒症狀；看了三次的診所，都被當成一般感冒處理；甚至到地區醫院後，直接被誤開了氣切。

她表示，當時的醫生繼續使用造成過敏的藥物，她的身體開始起水泡，眼睛就像是月球表面一樣，坑坑洞洞的；再轉院到更大間的醫院去，全身像燒燙傷一樣，住進燒燙傷加護病房，全身99%燙傷，還併發腎衰竭、敗血症、肺積水、呼吸衰竭、休克等症狀，好不容易才康復。

她表示，儘管康復，但眼睛視力只剩0.1，須持續治療；去年更被發現髖關節壞死，骨科醫生認為是當時治療藥物過敏時，使用大量類固醇所導致。

張啟彬表示，目前史蒂芬強生症候群未列入重大傷病項目，許多病友在發病階段即被龐大的醫療費用壓垮，現在就有一名19歲住院治療的患者，肺功能已80%失能，家屬被龐大醫療費用壓的喘不過氣，接近放棄階段。希望國人關心與協助，爭取史蒂文芬強生症候群直接進入重大傷病項目，幫助病友在漫長的復健過程更有保障。

長庚醫院藥物過敏中心主任鐘文宏指出，許多患者痊癒後追蹤一年，仍飽受後遺症糾纏，輕則落髮、指甲異常，重則肝腎功能受損、視力減退或飽受嚴重乾眼症之苦，有部分因口腔反覆感染，需要不斷治療，約有四到五成日常生活受到嚴重影響，處境堪憐。而藥害倖存者中殘障、失能的比例不低，又有不少為老人或社經弱勢，治療所耗費的時間、精力與費用始得他們很難為自身權益發聲。隨著檢驗技術進步，現已發現許多過去認為不會導致過敏的藥物，仍可能引發嚴重過敏。

高嘉瑜呼籲，希望衛福部應該要擴大在服用藥物前做基因檢測，並且也希望藥害病友也能納入重大傷病項目，以守護及保障國人的健康安全。

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