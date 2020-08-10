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安危與便民孰重？高市府：找出最安全方便垃圾清運模式

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
倒垃圾是城市的生活日常，地方政府應找出對民眾及清潔隊員最安全、最方便的清運方式。記者徐如宜／攝影
倒垃圾是城市的生活日常，地方政府應找出對民眾及清潔隊員最安全、最方便的清運方式。記者徐如宜／攝影

聯合報「熱議題」今天報導「清潔員之死…專區收垃圾牛步 隊員嘆拿命換便民」，引發縣市政府回響。高雄市環保局代理局長張瑞琿表示，高雄市家戶垃圾目前採取的是「定時定點沿街收運」方式，市府將邀集環保工會代表、地方人士及民代座談改善，加強取締在「紅線垃圾車作業區」違停車輛，並在都會區擇點試辦「定時定點專區」收垃圾，找出最安全、最便民的垃圾清運模式。

高雄市環保局代理局長張瑞琿表示，高雄市從88年推動垃圾不落地政策，垃圾收運方式就一直是沿街定時定點收運，目前全市除桃源、茂林、那瑪夏三個原民區外的35個行政區，共有1萬9057個垃圾清運點。高雄市與台北市的人口結構、居住樣態、民眾習性有所不同，適合的垃圾清運方式也會有差異。高雄原民三區收運方式，人口較密集的區域採沿街清運，較偏遠的區域則放置垃圾子車供民眾丟棄垃圾再清運。

張瑞琿表示，目前採用的沿街定時定點收運方式，因為收運點較為密集，民眾提著垃圾步行的距離，通常會比到專區丟垃圾的距離要短，對於老弱婦孺較方便，因為專區無法廣設。如果要採專區收運，地點如何找、民眾的接受度及里鄰長的溝通等，都是必須考量的。

針對高雄垃圾清運方式的調整方式，張瑞琿表示，會以清潔員作業的安全與民眾的需求優先考量。環保局會重新檢討是否併點，並邀集環保工會代表、地方人士、民意代表、專家學者座談，另外也在都會區擇點試辦如台北市的「定點定時專區」收運垃圾，在高雄實施雙軌制，再來檢討是否適合推廣。

高雄市環保局在今年在三民東區、鼓山區，試辦劃設4處「紅線垃圾車作業區」，但不時有車輛違規停車情事，造成垃圾車在收運垃圾時無法駛近緊靠路邊，危及清潔隊員、倒垃圾民眾的安全。市府除要求交通局、警察局加強取締外，也請民眾舉發違規行為，並呼籲民眾遵守停車規定。

高雄市 垃圾車 北市 那瑪夏 清潔隊員 違停

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