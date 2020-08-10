福建平潭、金門馬祖一道道彩色燈柱懸掛夜空 天氣即時預報：極罕見現象

近日有住在福建平潭和金門、馬祖的網友不約而同拍到美麗的景象，一道道彩色的燈柱懸掛在夜空形成奇觀，肉眼清晰可見，引起諸多討論與讚賞，甚至還有人誤以為是UFO（幽浮）和外星人出現了。

根據梨視頻影片中可看見，在夜晚天空中的雲層下，高掛了一個個長條形的光柱垂直而下，而且數量著實不少，從不同的角度望過去，閃爍之餘還帶有不同的藍、黃、粉紅等顏色，非常浪漫美麗。

攝影師無敵武士兔在微博寫道，「本來打算拍拍銀河，卻被雲給遮了，無法繼續，等到月升，想拍幾張收工，不料發現了這些不明燈柱，居然，有幸，趕上了極其罕見的暖夜燈柱！」

天象愛好者也在微博發文說，一根根燈柱占據了夏夜的舞台，不是流星易逝的輝芒。大地上的萬家燈火，在平靜夜空裡冰晶的反射下，形成了這場持續數小時的壯麗奇景，甚至比星空還要閃耀！

對此，平潭實驗區氣象台工作人員表示，近期這邊都是吹西南風，空氣溼度比較大，冰晶的高雲在空中，加上高空風力小，天氣處於靜穩的狀態，雲層中的冰晶整齊劃一的水平排列，它們就像一個個鏡面一樣，可以將地面上的燈火反射到夜空上，光學的一個原理。

無獨有偶，有民眾也在金門、馬祖上空拍到此奇景，天空中出現許多發光柱體，一動也不動，對照下方村莊的燈光，方知應該是光影反射。臉書粉絲專頁「天氣即時預報」指出，這是「光柱現象(light pillars)」，又稱「大自然的雷射秀」。

會形象光柱現象是因為天空中微小冰晶體的反射光進入人眼，通常是反射太陽西下後低於地平線的光，少數會反射「月光、人造光」，這是很罕見的大氣現象。如果當下馬祖上空正好有高雲飄過，可能就是造成此現象的原因。

不少網友看到照片紛紛留言表示「好美，這就是大自然的藝術燈」、「好夢幻」、「太神奇了」、「星星漁火」，還有人開玩笑說「本來以為是外星人出任務」。更有人問說「是類似海市蜃樓嗎？」天氣即時預報的小編則回應道「類似，只是反射的媒介不同。」