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高鐵卡娜赫拉彩繪列車9月8日走入歷史 第2波聯名商品快搶

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車。圖／聯合報系資料照片
台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車。圖／聯合報系資料照片

台灣高鐵公司去年首度與日本著名的插畫家卡娜赫拉，共同打造「卡娜赫拉的小動物」彩繪列車，並於去年11月首航。高鐵說，因列車例行性檢修，彩繪列車將於9月8日後全面卸下彩繪塗裝，歡迎旅客把握最後機會。

高鐵說，自去年11月與日本知名插畫卡娜赫拉的小動物合作推出聯名商品，首波甫上市兩個月，銷售即達全年業績的40%，熱銷程度遠超預期。其中以聯名迴力車四輛組最為搶手，上市至今銷售破萬組，其次為絨毛鑰匙圈，創下超過7000組的銷售佳績。

高鐵說，因應國旅正夯，P助與粉紅兔兔也再度搭高鐵來報到，推出第二波「卡娜赫拉的小動物」聯名商品，包含野餐墊、保溫保冷袋及行李束帶等；另有日常實用的ID卡套、馬克杯、吸水杯墊、自動筆、資料夾，以及防疫期間必備的口罩套。

高鐵表示，全系列聯名商品不僅可在高鐵列車、車站便利商店及自動販賣機買到，更同步透過momo購物網PChome 24h購物網以及台北101觀景台販售。

以下為高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名商品全品項優惠活動：

1.高鐵列車推車販售

8月31日前單筆消費高鐵聯名商品兩件以上享九折優惠。（限同品項商品）。

2.momo購物網

聯名商品全品項八五折起，且購買指定高鐵商品單筆消費滿490元，可享好禮二選一，包括高鐵抽屜式名片盒及高鐵售票機造型便條紙，數量有限，送完為止。實際優惠期間、內容依購物網公告為準。

3.PChome購物網

高鐵聯名商品全品項八折起，實際優惠期間、內容依購物網公告為準。

台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車。圖／聯合報系資料照片
台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車。圖／聯合報系資料照片
高鐵聯名馬克杯、吸水杯墊。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵聯名馬克杯、吸水杯墊。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵 購物網 彩繪列車 momo PChome 口罩 插畫家

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