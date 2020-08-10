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清潔隊員安全誰來顧 工會盼與高雄新市長對話

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
全國3萬3千名清潔隊員，他們在第一線服務，忍受風吹日曬雨淋，工作風險也高。圖／聯合報系資料照片
全國3萬3千名清潔隊員，他們在第一線服務，忍受風吹日曬雨淋，工作風險也高。圖／聯合報系資料照片

倒垃圾是你我生活一部分，為讓民眾不必多走，辛勞的清潔隊員站後車斗隨車移動沿街收垃圾，貼心便民卻犧牲清潔隊員安危。本報關注垃圾清運現況潛藏的風險，及第一線清潔人員層出不窮的死傷意外，引起重視。高雄市環保工會理事長黃豐翔說，希望三位市長候選人能對收運垃圾作法、構想表態，提出更進步、文明的作法，工會認為採取定時定點設專區是較安全的方式，也期待新市長選出後，能和工會對話，尋求清潔隊員、市民、用路人三贏做法。

高雄市議員林于凱日前質詢關注清潔隊員工作風險，直指「清潔隊員安危成了便民代價」，為高雄3千多名清潔隊員發聲。林于凱認為，台灣城市的收垃圾服務算是非常便民，出家門口不遠就可以倒垃圾。國外作法通常採社區型垃圾集中設備、或是集中定點清運方式，讓清潔隊員在收垃圾時，不用人站在車後機動服務。

林于凱說，台北市採定時定點設專區已行之有年，雖然兩地條件不同，但在原高雄市都市人口密集區，應該可試辦垃圾定點清運設專區模式，選定一些定點，延長收垃圾時間，只要民眾建立習慣，就可以減少清潔隊員因為站在車後發生意外的事件一再重演。

曾經在環保局服務的林于凱，對清潔隊員工作權益有更多深刻體會，他說，清潔隊員要掛在車後，這不符合高雄市清潔人員作業要點，因為高雄垃圾逐街清收點太多，往往100至200公尺就一處，導致清潔隊員根本不可能符合作業要點去坐在副駕駛座。

林認為，減少垃圾清運點是改善不安全現況的一種方式，但這可能挑戰部分市民的習慣，需要更多溝通，若短時間難以改變作業模式，站車後人員繫安全帶等裝置一定要落實，這部分他會持續監督環保局，安全問題不該存有僥倖。

黃豐翔指出，清潔隊員不在行進間車輛上作業是最安全的，定時定點設專區是較妥善方案，兼顧作業人員、市民、用路人安全「三贏」，清潔人員爭取的不是舒適，是安全優先，需要中央以政策力量推動，民眾改變習慣需要緩衝時間，可循序漸進落實。

黃也說，城鄉差距、改變民眾習慣、民代意見等，都是要克服的關卡，希望民眾思考採沿街收運模式，不只站車斗的隨車作業人員承受風險，倒垃圾民眾追趕垃圾車也可能發生跌倒意外。黃豐翔提到，站車斗作業人員雖有安全帶防墜落配備，但職災事件仍沒減少，長遠來看，條件可做定時定點設專區的地點愈多，沿街收運情況降低，才能讓清潔隊員職災風險、民眾安全倒垃圾不再只是空談。

全國3萬3千名清潔隊員，他們在第一線服務，忍受風吹日曬雨淋，工作風險也高。圖／聯合報系資料照片
全國3萬3千名清潔隊員，他們在第一線服務，忍受風吹日曬雨淋，工作風險也高。圖／聯合報系資料照片

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