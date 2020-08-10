快訊

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

致命缺陷？國造新槍爆烏龍設計 繫上槍繩就無法換彈匣

掀開台中鉛中毒案 溯源自衛生局長的一句話

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市爆發鉛中毒案，掀開了知名中醫以禁藥硃砂入藥的違法情形。而這一切，得溯源於衛生局長曾梓展（左）的警覺。記者黃寅／攝影
台中市爆發鉛中毒案，掀開了知名中醫以禁藥硃砂入藥的違法情形。而這一切，得溯源於衛生局長曾梓展（左）的警覺。記者黃寅／攝影

台中市爆發鉛中毒案，至今已發現14人鉛、汞金屬中毒，掀開了知名中醫以禁藥硃砂入藥的違法情形。而這一切，得溯源於衛生局長曾梓展的警覺。當時7月上旬，市議員張彥彤因不明原因的病情兩度進出醫院，曾梓展前往探視，因他一句話問及「有沒有吃了什麼？」張彥彤這才提起有吃中藥，但張起初還說，那個藥吃了多年不會有問題，但因曾梓展堅持好歹先驗驗看，張彥彤才回去拿了中藥交給曾梓展化驗，並掀開了張彥彤以及後面其他人鉛中毒的事實。

據曾梓展回憶，張彥彤7月初身體不適住院就醫，肝指數達1600，嚴重超標，因此醫師原先從病毒引起肝發炎和是否有膽管阻塞、腫瘤方向尋找病因，但都無所獲，醫師也曾問及張是否有吃什麼，但張彥彤起初都未想到中藥會是致病原因。

曾梓展說，當張彥彤提及有吃中藥時，他即提醒，應該拿來化驗看看，張彥彤一度還說那個中藥不會有問題，但仍接受建議，回家找出中藥交付化驗。曾梓展說，因藥中的鉛濃度太高，衛生局的機器一度還因此當掉，後來經稀釋重做，才驗出藥中含鉛，並要張彥彤再去驗血，終於查出血中含鉛量超標506倍。

曾梓展本身是台中市知名的耳鼻喉科醫師，行醫30年，對於何以他能注意到詢問張彥彤吃了什麼？曾梓展說，一般耳鼻喉科注意的是呼吸道有無感染，若沒有感染等症狀，他接著就會問病人「最近有沒有吃什麼？」以找出原因，因為正所謂「病從口入」吃進去了什麼，很可能就是造成疾病的原因。

曾梓展也以此案提醒民眾，千萬要注意日常的飲食，有時候即便一時不會有問題，但長期累積下來，都可能造成疾病的產生。

開藥的盛唐中醫，如今已被衛生局勒令停業兩個月，對於何以診所一度僅貼出停業3天？經衛生局前往了解，診所昨晚即已重新更正並張貼告示。曾梓展強調，公權力是不容挑戰的，盛唐後來也說明，那是工作人員因一時不明狀況，所以才先貼出休診3天，才造成了誤會。

盛唐中醫診所一度僅貼出停業3天的告示，經衛生局前往了解，診所昨晚即已重新更正並張貼告示。曾梓展強調，公權力是不容挑戰的。圖／民眾提供
盛唐中醫診所一度僅貼出停業3天的告示，經衛生局前往了解，診所昨晚即已重新更正並張貼告示。曾梓展強調，公權力是不容挑戰的。圖／民眾提供

衛生局 中藥 中毒 中醫 醫師 超標 腫瘤

延伸閱讀

盛唐中醫僅公告停診3天 中市府：違規開業恐廢照

近50年沒泡過澡 台中市到宅沐浴服務讓他身心放鬆

鉛中毒案／控醫殺人未遂 議員氣：醫師還找我爸關說

影／中檢偵辦硃砂中毒案 搜索涉案的盛唐中醫診所

相關新聞

典藏時代記憶 聽藍祖蔚說影視時光

撥動時針，時間倒回1980年代，藏身在台北市青島東路辦公大樓四樓的電影圖書館，外觀一點都不起眼，但只要在圖書館裡挑一部電影，窩進播放空間，就可以在黑暗中遇見楚浮、雷奈、荷索、溫德斯、法斯賓達與安東尼奧尼等國際大導演，是台灣文青必訪的聖地。

電競現場直擊 華麗卻艱難的冒險

電玩可使人成癮，曠日廢時；也可以從中鍛鍊堅毅的心志，培養勇敢追夢的正向精神。電競產業發展至今，擺脫汙名，乃因著選手、業者、教練多人的默默努力，點點滴滴，為歷史寫下新頁。

FUN暑假 來新竹當偵探解謎趣

新竹是一個充滿活力的城市，更是適合親子旅遊的風之城，暑假到了，爸媽別煩惱，入住「新竹老爺酒店」，除了享受最沁涼夏天，中西式美饌外，還可參加最強的實境解謎遊戲，或是體驗DIY玻璃工藝，外出走走到市區、再到海邊、山城距離都剛好，動靜皆宜、暢玩新竹好過癮！

口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

近期新冠肺炎案例又見升溫，民眾憂心疫情再度爆發，預防性自保意識重燃，口罩再現搶購潮。美廉社積極協調供應商備貨，8月13日起將開放預購，5天後可取貨。

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨發展為今年第5號颱風薔蜜。氣象局說，今晚8時南海跟太平洋海面各自又形成一個熱...

要用時找不到…民間籲超商裝AED

我國二○一三年起大量設置「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），迄今全國已有一萬○八一六台，但平均每月使用次數卻只有十件，...

500談講座24日首發 唐鳳vs.詹宏志跨世代交流

「500輯」的創立旨在推動更頻繁的世代對話，在紙本專題和數位內容之外，我們即將於夏末揭開線下活動的序幕，全新企畫「500...

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

中央氣象局說，南海熱帶性低氣壓上午8時升級成今年第6號颱風「米克拉」，預計上午10時30分發布海上、陸上警報。

高鐵卡娜赫拉彩繪列車9月8日走入歷史 第2波聯名商品快搶

台灣高鐵公司去年首度與日本著名的插畫家卡娜赫拉，共同打造「卡娜赫拉的小動物」彩繪列車，並於去年11月首航。高鐵說，因列車例行性檢修，彩繪列車將於9月8日後全面卸下彩繪塗裝，歡迎旅客把握最後機會。

清潔隊員安全誰來顧 工會盼與高雄新市長對話

倒垃圾是你我生活一部分，為讓民眾不必多走，辛勞的清潔隊員站後車斗隨車移動沿街收垃圾，貼心便民卻犧牲清潔隊員安危。本報關注垃圾清運現況潛藏的風險，及第一線清潔人員層出不窮的死傷意外，引起重視。高雄市環保工會理事長黃豐翔說，希望三位市長候選人能對收運垃圾作法、構想表態，提出更進步、文明的作法，工會認為採取定時定點設專區是較安全的方式，也期待新市長選出後，能和工會對話，尋求清潔隊員、市民、用路人三贏做法。

掀開台中鉛中毒案 溯源自衛生局長的一句話

台中市爆發鉛中毒案，至今已發現14人鉛、汞金屬中毒，掀開了知名中醫以禁藥硃砂入藥的違法情形。而這一切，得溯源於衛生局長曾梓展的警覺。當時7月上旬，市議員張彥彤因不明原因的病情兩度進出醫院，曾梓展前往探視，因他一句話問及「有沒有吃了什麼？」張彥彤這才提起有吃中藥，但張起初還說，那個藥吃了多年不會有問題，但因曾梓展堅持好歹先驗驗看，張彥彤才回去拿了中藥交給曾梓展化驗，並掀開了張彥彤以及後面其他人鉛中毒的事實。

台東不戴口罩禁搭熱氣球 首日遊客樂配合

為了防疫，台東熱氣球嘉年華活動今天起實施搭熱氣球繫留、自由飛行，須全程戴口罩管制，否則不予購票及搭乘。經過前兩天的宣道，今天清晨5點至7點的上午場活動，現場湧人數千人，雖不戴口罩的仍占多數，但戴口罩的遊客明 比前2天增加，且購票體驗熱氣球繫留與自由飛的遊客，也都開心配合管制戴上口罩，有女遊客：「身體健康才能開心玩」。

熱門新聞

獨／偽出國弄假成真？健保卡遭註記 旅客看牙被拒崩潰

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

一張圖看一周天氣！薔蜜颱風後迎低壓帶 周二全台豪雨

可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

北部工作薪資5萬 回鄉就業少8千該回去嗎？網友一面倒支持

家樂福台北第一家老店熄燈 業者：暫停營業重整再出發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。