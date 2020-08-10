掀開台中鉛中毒案 溯源自衛生局長的一句話

台中市爆發鉛中毒案，至今已發現14人鉛、汞金屬中毒，掀開了知名中醫以禁藥硃砂入藥的違法情形。而這一切，得溯源於衛生局長曾梓展的警覺。當時7月上旬，市議員張彥彤因不明原因的病情兩度進出醫院，曾梓展前往探視，因他一句話問及「有沒有吃了什麼？」張彥彤這才提起有吃中藥，但張起初還說，那個藥吃了多年不會有問題，但因曾梓展堅持好歹先驗驗看，張彥彤才回去拿了中藥交給曾梓展化驗，並掀開了張彥彤以及後面其他人鉛中毒的事實。

據曾梓展回憶，張彥彤7月初身體不適住院就醫，肝指數達1600，嚴重超標，因此醫師原先從病毒引起肝發炎和是否有膽管阻塞、腫瘤方向尋找病因，但都無所獲，醫師也曾問及張是否有吃什麼，但張彥彤起初都未想到中藥會是致病原因。

曾梓展說，當張彥彤提及有吃中藥時，他即提醒，應該拿來化驗看看，張彥彤一度還說那個中藥不會有問題，但仍接受建議，回家找出中藥交付化驗。曾梓展說，因藥中的鉛濃度太高，衛生局的機器一度還因此當掉，後來經稀釋重做，才驗出藥中含鉛，並要張彥彤再去驗血，終於查出血中含鉛量超標506倍。

曾梓展本身是台中市知名的耳鼻喉科醫師，行醫30年，對於何以他能注意到詢問張彥彤吃了什麼？曾梓展說，一般耳鼻喉科注意的是呼吸道有無感染，若沒有感染等症狀，他接著就會問病人「最近有沒有吃什麼？」以找出原因，因為正所謂「病從口入」吃進去了什麼，很可能就是造成疾病的原因。

曾梓展也以此案提醒民眾，千萬要注意日常的飲食，有時候即便一時不會有問題，但長期累積下來，都可能造成疾病的產生。