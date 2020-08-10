高雄倒垃圾多小定點 里長：方便且兼顧清潔隊員安全

高雄市里長聯誼總會總主席、鳳山誠義里長劉啟芳說，目前高雄市的垃圾清運方式，以小定點為主，大部分市民能接受的方式，環保局可以加強清潔隊員的安全措施。里內家戶超過1萬7000戶的左營區福山里長葉德龍說，如果用大定點方式收運垃圾，不住在收運定點周邊的老年人要走比較遠，很不方便，在兼顧清潔隊員安全的情況下，還是目前的小定點收運較佳。

劉啟芳說，鳳山和市區的垃圾清運，點與點之後的距離多不遠，大多是路口、巷口，居民趕不及到前一個地點，可以先到下一個點等候，垃圾車依各個點丟垃圾人數多寡自行調整一下停留時間，可能有些人一時沒有趕上垃圾車停留的時間，急著追車，但因下一個點很近，垃圾車會在下一個點稍等一下，清潔隊員很少在在車子移動時收運民眾手中的垃圾。

對於清潔隊員的安全，劉啟芳建議如果清運點的距離較遠，像鄉間，清潔隊員應該坐上副駕駛座，不要站在車斗上；要是在市區，清運點與點間的距離只有幾公尺，垃圾車慢慢開，車速不快，清潔隊員上下副駕駛座有其不便，應該加強安全措施，例如繫安全帶。

葉德龍說，福山里有大樓社區，有透天住宅群，現在的小定點收運方式較適合，每個定點的距離不遠，像里內的獨居老人或者幫忙做家事的小朋友要丟垃圾，不用走太遠或過馬路，大家方便，要是改為大定點，不但對老弱不方便，垃圾車停留的時間較長，也浪費時間。

葉德龍表示，清潔隊員的安全當然重要，這要環保局去設想規畫安全措施。