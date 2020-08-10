幫獨居老人申請生命連線 苗栗樞紐站一站式服務搞定

苗栗縣政府衛生局發現一些老人面臨慢性病、身體功能退化，及失能、失智等就醫、延緩失能問題，或居家照護、長期照護服務的迫切需求，但不知道資源在哪裡？衛生局在5地衛生所設置健康資源整合樞紐站，盤點及串連資源，一站式服務解決。

苗栗縣老人人口比率16.7%，早已進入高齡的社會，衛生局打造「在地老化」、「安全老化」、「健康老化」與「活躍老化」的生活，爭取國民健康署補助「預防衰弱服務網-樞紐計畫」，分別在頭份市、苗栗市、竹南鎮、苑裡鎮及銅鑼鄉衛生所，成立樞紐站示範。

竹南鎮衛生所樞紐站分享，一名黃姓老婦人透過里長轉介，生活評估發現她獨居多年，2個兒子長年在外工作無法時常回來探望，加上她不習慣與兒子同住，住在老房子比較自由，也比較熟悉，但她左腳有缺血性關節炎、高血壓及貧血病史，均長期服用慢性病藥物，晚上靠吃安眠藥助眠，先前曾經右腳突然無力跌倒。

樞紐站人員提供慢性病、多重用藥及營養飲食衛教，增加她的健康識能，此外，她平時必須叫計程車外出，雖申請長照服務，但若有突發狀況還是只能求助鄰居或里長，樞紐站介入協助申請裝設「生命連線緊急救援（護)通報系統」，並幫忙在床頭及客廳裝感應燈，浴室及廚房地板增加防滑墊，讓她在熟悉的環境更安全。

衛生局長張蕊仙表示，樞紐站的以一站式服務概念，評估老人面臨的問題，提供處遇、轉介及資源連結等服務，推動適合長者友善照護模式，降低長者衰弱及接受長期照護服務比率，拓展預防及延緩失能照護服務，讓資源更均衡，增加可近性及普及性，打造高齡友善健康照護環境。