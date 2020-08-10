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收垃圾被甩出車外送命 清潔員家屬：丟垃圾也要教育

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
垃圾車停靠被迫部分在慢車道內，民眾蜂擁而上倒垃圾，經過人車得特別注意安全。記者徐如宜／攝影
垃圾車停靠被迫部分在慢車道內，民眾蜂擁而上倒垃圾，經過人車得特別注意安全。記者徐如宜／攝影

嘉義市田姓清潔隊員二年前上工時，因站垃圾車後斗被甩出車外，送醫急救後不治。家屬田文珍坦言，這是難以抹滅的傷痛，事發至今要談這段回憶仍沉重，清潔隊員工作安全，從環境到動作都須從教育做起，教育對象不止清潔員，垃圾車司機、倒垃圾民眾都應有正確、安全觀念。

田文珍說，她弟弟不幸事件後，各縣市、單位都提檢討、改良做法，像嘉義市清潔隊推安全護欄，但這樣的安全教育是否落實？清潔員站安全欄內是否真的安全？她認為一切仍應回歸根本、從教育做起。

她說，清潔員工作環境，大致可分內勤靜態與外勤動態，從外勤來說，垃圾車後方清潔員站在車上執勤，除了注意自身安全，駕駛垃圾車司機也應該有車輛啟動、行駛前標準動作；兩年前發生的不幸，若司機、相關工作員都落實規範、注意安全守則、相互提醒，或許就能避免憾事發生。

田文珍指出， 除垃圾車駕駛、清潔員，一般民眾倒垃圾也應該有正確觀念，例如提早出門等待、避免追逐、遠拋丟垃圾、做好垃圾分類，雖然看似簡單動作，一旦某個環節出現閃失，都可能造成清潔員或倒垃圾民眾危險。

她也認爲，各縣市推定時定點收垃圾不失為好方法，但政策推出一定有些限制、對某些人造成影響，公部門仍必須透過教育、政策宣導，讓清潔員和民眾認知「倒垃圾也要有安全觀念」。

垃圾車 嘉義 清潔隊員 垃圾分類

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