快訊

違反國安法！涉嫌勾結外國勢力 黎智英等7人在港被捕

英國河狸的永居權: 野外滅絕400年，可否重返大自然？

台北定時定點收垃圾18年了 高市是否跟進由新市長決定

聯合報 / 記者徐如宜楊濡嘉王慧瑛／高雄即時報導
全國有三萬三千名清潔隊員，他們在第一線服務，忍受風吹日曬雨淋，工作風險也高。記者劉學聖／攝影
全國有三萬三千名清潔隊員，他們在第一線服務，忍受風吹日曬雨淋，工作風險也高。記者劉學聖／攝影

各地清潔隊員執勤時摔落等職災意外頻傳，高雄市議員林于凱日前質詢關注清潔隊員工作風險，直指「清潔隊員安危成了便民代價」，為高雄三千多名清潔隊員發聲。高雄九百多輛垃圾車及回收車目前採沿街收運，站車斗工作的清潔隊員腰際可繫安全帶，仍難以避免忙碌時致生突發意外。高雄市垃圾清運方式是否調整，環保局表示，待新市長上任後可聽取各界意見做討論。

根據環保署及全國環保工會聯合會統計，從2009年至2018年，清潔隊員工殤意外造成普通傷害6205人、全殘6人、因公死亡52人，悲劇不斷上演。

環保工會聯合會理事長蘇家源說，台北市從2002年起即採定時定點定線、設專區收垃圾，台北市以外縣市，仍在「便民」要求下，垃圾車大街小巷沿線收。

「為了便民，卻可能犧牲清潔隊員的生命安全！」蘇家源說，各縣市政府都要求便民優先，為服務民眾，清潔隊員冒險站車斗後方，從後踏板、工作車上摔落事件層出不窮。

蘇說，台北市採定點定線收垃圾，一個區域設幾個點，垃圾車在每個點停留廿至卅分鐘，這項做法能保護清潔隊員安全，也避免民眾追垃圾車受傷。他認為，政策與做法事在人為，可與當地里長、居民溝通凝聚共識，就能創造用路人、百姓、清潔隊員多贏局面。

高雄市環保局企業工會理事長黃豐翔說，高雄市中心道路是棋盤式規畫，路幅夠寬，有不錯條件可跟進台北，推動定點定時設專區收運垃圾，建議透過中央政策力量推行，初期可以用鼓勵方式，循序漸進推動。

高雄市環保局代理局長張瑞琿表示，高雄市從民國88年推動垃圾不落地政策起，垃圾收運方式就一直是沿街定時定點收運，目前全市除桃源、茂林、那瑪夏三個原民區外的35個行政區，共有1萬9057個垃圾清運點。高雄市與台北市的人口結構、居住樣態、民眾習性不同，適合的垃圾清運方式也會有差異。高雄原民三區收運方式，人口較密集的區域採沿街清運，較偏遠的區域則放置垃圾子車供民眾丟棄垃圾再清運。

高雄市環保局副局長陳琳樺說，若是沿街收運，民眾提垃圾步行距離通常比在專區收運要短，對老弱婦孺較方便，若要採專區收運，地點如何找是挑戰，多數民眾不希望他家門前停著垃圾車，民眾接受度、里鄰長的溝通等都必須考量，是否要改變清運方式，要從長計議。

高雄市環保局也讓收運垃圾資訊結合手機科技，設立查詢系統平台，卅五區、一萬九千多個垃圾清運點，民眾可設定垃圾車到達前三或五分鐘推播，查詢距離一百、三百、五百公尺清運點，改善苦等或追趕垃圾車窘境。

如何提高清潔人員工作安全，張瑞琿說，持續提升清潔隊員工安意識，也建立標準作業流程，落實自我保護。

全國有三萬三千名清潔隊員，他們在第一線服務，忍受風吹日曬雨淋，工作風險也高。記者劉學聖／攝影
全國有三萬三千名清潔隊員，他們在第一線服務，忍受風吹日曬雨淋，工作風險也高。記者劉學聖／攝影

清潔隊員 高雄市 垃圾車

延伸閱讀

聽到「少女的祈禱」就揪心 5年了還是站在車後收垃圾

倒下碎玻璃割傷手臂 清潔隊員辛酸：潛藏風險還是高

熱議題／違停占作業區 高雄阿嬤倒垃圾自求多福

熱議題／成功經驗…定時定點清運垃圾 要過兩關卡

相關新聞

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今凌晨發展為今年第5號颱風薔蜜。氣象局說，今晚8時南海跟太平洋海面各自又形成一個熱...

要用時找不到…民間籲超商裝AED

我國二○一三年起大量設置「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），迄今全國已有一萬○八一六台，但平均每月使用次數卻只有十件，...

500談講座24日首發 唐鳳vs.詹宏志跨世代交流

「500輯」的創立旨在推動更頻繁的世代對話，在紙本專題和數位內容之外，我們即將於夏末揭開線下活動的序幕，全新企畫「500...

高雄倒垃圾多小定點 里長：方便且兼顧清潔隊員安全

高雄市里長聯誼總會總主席、鳳山誠義里長劉啟芳說，目前高雄市的垃圾清運方式，以小定點為主，大部分市民能接受的方式，環保局可...

幫獨居老人申請生命連線 苗栗樞紐站一站式服務搞定

苗栗縣政府衛生局發現一些老人面臨慢性病、身體功能退化，及失能、失智等就醫、延緩失能問題，或居家照護、長期照護服務的迫切需...

收垃圾被甩出車外送命 清潔員家屬：丟垃圾也要教育

嘉義市田姓清潔隊員二年前上工時，因站垃圾車後斗被甩出車外，送醫急救後不治。家屬田文珍坦言，這是難以抹滅的傷痛，事發至今要談這段回憶仍沉重，清潔隊員工作安全，從環境到動作都須從教育做起，教育對象不止清潔員，垃圾車司機、倒垃圾民眾都應有正確、安全觀念。

台北定時定點收垃圾18年了 高市是否跟進由新市長決定

各地清潔隊員執勤時摔落等職災意外頻傳，高雄市議員林于凱日前質詢關注清潔隊員工作風險，直指「清潔隊員安危成了便民代價」，為...

聽到「少女的祈禱」很揪心 5年了清潔隊員仍站車後收垃圾

每當巷口傳來「少女的祈禱」清脆愉悅的樂聲，就知道垃圾車來了，但對墜車身亡的屏東縣恆春鎮公所清潔隊洪姓隊員家屬，卻是揪心的樂聲。

倒下碎玻璃割傷手臂 清潔隊員辛酸：潛藏風險還是高

30歲的高雄市清潔隊員王百慶今年初從二萬多名報考者、不到百分之二錄取率競爭中脫穎而出，他很珍惜這份工作，也懷抱熱情。今年六月站在行進的資源回收車上，遭倒下的大片玻璃割傷，袖套被畫破濺血，送醫縫合八針，他望著長長一道傷疤說，很多清潔隊員都有被割傷經驗，即使防護有升級，潛藏風險還是高。

可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

中央氣象局說，目前兩個熱帶性低氣壓皆有望在今天升級成颱風，其中南海熱低最快上午形成今年第6號颱風「米克拉」，由於移動速度...

72歲婦左腳痠痛…動脈阻塞

下肢疼痛不可輕忽，桃園72歲婦人走路到菜市場，短短路程出現左下肢疼痛，多次短暫休息，經檢查發現罹患周邊動脈阻塞，護理師提...

熱低壓今恐成颱 料發海警

原位於菲律賓東北方的熱帶性低氣壓，昨凌晨發展為薔蜜颱風。中央氣象局說，由於路徑快速往北，對台無直接影響，但要留意帶來低壓...

熱門新聞

獨／偽出國弄假成真？健保卡遭註記 旅客看牙被拒崩潰

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

一張圖看一周天氣！薔蜜颱風後迎低壓帶 周二全台豪雨

2間店限定！馬辣「16種哈根達斯＋甜點飲料」吃到飽299

北部工作薪資5萬 回鄉就業少8千該回去嗎？網友一面倒支持

可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。