台北定時定點收垃圾18年了 高市是否跟進由新市長決定

各地清潔隊員執勤時摔落等職災意外頻傳，高雄市議員林于凱日前質詢關注清潔隊員工作風險，直指「清潔隊員安危成了便民代價」，為高雄三千多名清潔隊員發聲。高雄九百多輛垃圾車及回收車目前採沿街收運，站車斗工作的清潔隊員腰際可繫安全帶，仍難以避免忙碌時致生突發意外。高雄市垃圾清運方式是否調整，環保局表示，待新市長上任後可聽取各界意見做討論。

根據環保署及全國環保工會聯合會統計，從2009年至2018年，清潔隊員工殤意外造成普通傷害6205人、全殘6人、因公死亡52人，悲劇不斷上演。

環保工會聯合會理事長蘇家源說，台北市從2002年起即採定時定點定線、設專區收垃圾，台北市以外縣市，仍在「便民」要求下，垃圾車大街小巷沿線收。

「為了便民，卻可能犧牲清潔隊員的生命安全！」蘇家源說，各縣市政府都要求便民優先，為服務民眾，清潔隊員冒險站車斗後方，從後踏板、工作車上摔落事件層出不窮。

蘇說，台北市採定點定線收垃圾，一個區域設幾個點，垃圾車在每個點停留廿至卅分鐘，這項做法能保護清潔隊員安全，也避免民眾追垃圾車受傷。他認為，政策與做法事在人為，可與當地里長、居民溝通凝聚共識，就能創造用路人、百姓、清潔隊員多贏局面。

高雄市環保局企業工會理事長黃豐翔說，高雄市中心道路是棋盤式規畫，路幅夠寬，有不錯條件可跟進台北，推動定點定時設專區收運垃圾，建議透過中央政策力量推行，初期可以用鼓勵方式，循序漸進推動。

高雄市環保局代理局長張瑞琿表示，高雄市從民國88年推動垃圾不落地政策起，垃圾收運方式就一直是沿街定時定點收運，目前全市除桃源、茂林、那瑪夏三個原民區外的35個行政區，共有1萬9057個垃圾清運點。高雄市與台北市的人口結構、居住樣態、民眾習性不同，適合的垃圾清運方式也會有差異。高雄原民三區收運方式，人口較密集的區域採沿街清運，較偏遠的區域則放置垃圾子車供民眾丟棄垃圾再清運。

高雄市環保局副局長陳琳樺說，若是沿街收運，民眾提垃圾步行距離通常比在專區收運要短，對老弱婦孺較方便，若要採專區收運，地點如何找是挑戰，多數民眾不希望他家門前停著垃圾車，民眾接受度、里鄰長的溝通等都必須考量，是否要改變清運方式，要從長計議。

高雄市環保局也讓收運垃圾資訊結合手機科技，設立查詢系統平台，卅五區、一萬九千多個垃圾清運點，民眾可設定垃圾車到達前三或五分鐘推播，查詢距離一百、三百、五百公尺清運點，改善苦等或追趕垃圾車窘境。