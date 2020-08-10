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聽到「少女的祈禱」很揪心 5年了清潔隊員仍站車後收垃圾

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣恆春鎮公所五年多前發生洪姓隨車隊員在行駛途中發墜落身亡意外，家屬期許政府更重視隨車清潔隊員的工作安全。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮公所五年多前發生洪姓隨車隊員在行駛途中發墜落身亡意外，家屬期許政府更重視隨車清潔隊員的工作安全。記者潘欣中／攝影

每當巷口傳來「少女的祈禱」清脆愉悅的樂聲，就知道垃圾車來了，但對墜車身亡的屏東縣恆春鎮公所清潔隊洪姓隊員家屬，卻是揪心的樂聲。

洪姓隊員五年多前隨車收取家戶垃圾途中，在垃圾車轉彎時，站在車右後方踏板因重心不穩摔落，頭部受重創送醫不治；洪的家屬說，雖是偶發事件，也期許政府重視隨車清潔隊員的工作安全，但五年多來似乎還是老樣子。

「沒人希望這種事情發生， 也一再叮嚀隨車潔隊員要注意安全，但憾事就是發生了！」當時帶洪姓隊員的清潔隊班長說，當時52歲洪姓隊員原是司機，因另涉酒駕案件被調為隨車清運員，不過才一周，就傳出工作途中跌落身忙意外，和陸籍配偶離婚多年的他，留下14歲念國二的獨子，加上公所投保的意外保險共發給三百多萬元。

洪姓隊員事發當天傍晚在郊區的恆春鎮龍水里和大光里執勤，垃圾車後方的監視器畫面顯示，晚上七時半許，垃圾車駛往下個清運點途中，當垃圾車左彎時，站在車後方踏板的洪左手持菸，僅右手握住車把，轉彎的離心力讓他重心不穩摔落，因頭部撞到地面，緊急送醫仍傷重不治。

恆春鎮公所清潔隊說，垃圾車工作規範規定，車輛行駛時隨車隊員要坐副駕駛座，為方便隨車隊員在巷道協助民眾收集垃圾，車後方設可站立的安全踏板和供雙手握住的扶手，駕駛員則透過車後方監視器觀察，全國都如此，集運時行車速度緩慢，隊員的安全不讓人擔心，實務上隊員不可能在副駕駛座上上下下，加設安全吊繩更可確保安全。

「每天傍晚聽到『少女的祈禱』，就揪心一次！」洪姓隊員的獨子去年高工畢業後到北部念大學，家屬說，不知孩子是否拋開喪父的陰影，雖是偶發事後，事後發也期許政府更重視隨車清潔隊員的工作安全，但五年多來，每看到一樣站在車後方板上、手握著扶手的清潔隊員，總祈禱不要再有下一個受害者了。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

垃圾車 清潔隊員 屏東縣 恆春

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