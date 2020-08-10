聽到「少女的祈禱」很揪心 5年了清潔隊員仍站車後收垃圾

每當巷口傳來「少女的祈禱」清脆愉悅的樂聲，就知道垃圾車來了，但對墜車身亡的屏東縣恆春鎮公所清潔隊洪姓隊員家屬，卻是揪心的樂聲。

洪姓隊員五年多前隨車收取家戶垃圾途中，在垃圾車轉彎時，站在車右後方踏板因重心不穩摔落，頭部受重創送醫不治；洪的家屬說，雖是偶發事件，也期許政府重視隨車清潔隊員的工作安全，但五年多來似乎還是老樣子。

「沒人希望這種事情發生， 也一再叮嚀隨車潔隊員要注意安全，但憾事就是發生了！」當時帶洪姓隊員的清潔隊班長說，當時52歲洪姓隊員原是司機，因另涉酒駕案件被調為隨車清運員，不過才一周，就傳出工作途中跌落身忙意外，和陸籍配偶離婚多年的他，留下14歲念國二的獨子，加上公所投保的意外保險共發給三百多萬元。

洪姓隊員事發當天傍晚在郊區的恆春鎮龍水里和大光里執勤，垃圾車後方的監視器畫面顯示，晚上七時半許，垃圾車駛往下個清運點途中，當垃圾車左彎時，站在車後方踏板的洪左手持菸，僅右手握住車把，轉彎的離心力讓他重心不穩摔落，因頭部撞到地面，緊急送醫仍傷重不治。

恆春鎮公所清潔隊說，垃圾車工作規範規定，車輛行駛時隨車隊員要坐副駕駛座，為方便隨車隊員在巷道協助民眾收集垃圾，車後方設可站立的安全踏板和供雙手握住的扶手，駕駛員則透過車後方監視器觀察，全國都如此，集運時行車速度緩慢，隊員的安全不讓人擔心，實務上隊員不可能在副駕駛座上上下下，加設安全吊繩更可確保安全。

「每天傍晚聽到『少女的祈禱』，就揪心一次！」洪姓隊員的獨子去年高工畢業後到北部念大學，家屬說，不知孩子是否拋開喪父的陰影，雖是偶發事後，事後發也期許政府更重視隨車清潔隊員的工作安全，但五年多來，每看到一樣站在車後方板上、手握著扶手的清潔隊員，總祈禱不要再有下一個受害者了。

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