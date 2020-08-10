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倒下碎玻璃割傷手臂 清潔隊員辛酸：潛藏風險還是高

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市環保局左營區清運班隊員王百慶今年六月工作時被碎玻璃割傷，左手傷口縫合八針，癒後留下長長一道傷疤。圖／王百慶提供
高雄市環保局左營區清運班隊員王百慶今年六月工作時被碎玻璃割傷，左手傷口縫合八針，癒後留下長長一道傷疤。圖／王百慶提供

30歲的高雄市清潔隊員王百慶今年初從二萬多名報考者、不到百分之二錄取率競爭中脫穎而出，他很珍惜這份工作，也懷抱熱情。今年六月站在行進的資源回收車上，遭倒下的大片玻璃割傷，袖套被畫破濺血，送醫縫合八針，他望著長長一道傷疤說，很多清潔隊員都有被割傷經驗，即使防護有升級，潛藏風險還是高。

王百慶大學讀資訊科，曾與朋友合夥經營工作室維修筆電等，考量開業收入不穩，評估當清潔隊員，底薪加獎金約有四萬元，工作穩定，他今年初首次報考，通過筆試、回收測驗等，從兩萬多名競爭者中出線，分發到他居住的左營區服務。

今年六月間，王百慶站在資源回收車上執行沿街收運服務，車輛移動時，他忙著整理籃子等，車上高度約120公分大面玻璃突然倒下砸中他，玻璃碎裂時，畫傷他左手臂，袖套被畫破，鮮血瞬間噴濺，血流如注。當時只有他一人在車斗，趕緊向司機求助，隨即搭救護車送到醫院縫合八針。

經過兩周休養重新上工，王百慶坦言，心理難免有陰影，但每一行都有風險，只能提醒自己更小心。王說，那面傷人的玻璃原本是可以拒收的，但清潔隊員通常會因便民、心軟等想法，盡量通融處理，為了便民也等於承受更高風險。

王也說，剛入行時，資深清潔隊員會提醒菜鳥們工作過程當心職業傷害，幾乎每一位資深清潔隊員都有被割傷的經驗，甘苦點滴在心。

有清潔隊員說，站在垃圾車、回收車上，只能盡量小心，自求多福。高雄市環保局表示，第一線清潔隊員為市民清運垃圾、回收物等，可能遭玻璃、陶瓷或其他尖銳物品割傷，民眾應妥善包裝廢棄物，標示或主動告知，發揮同理心對待清潔隊員。

高雄市環保局左營區清運班隊員王百慶今年六月工作時被碎玻璃割傷，左手傷口縫合八針，癒後留下長長一道傷疤。圖／王百慶提供
高雄市環保局左營區清運班隊員王百慶今年六月工作時被碎玻璃割傷，左手傷口縫合八針，癒後留下長長一道傷疤。圖／王百慶提供

清潔隊員 資源回收 垃圾車 廢棄物

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