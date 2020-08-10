倒下碎玻璃割傷手臂 清潔隊員辛酸：潛藏風險還是高

30歲的高雄市清潔隊員王百慶今年初從二萬多名報考者、不到百分之二錄取率競爭中脫穎而出，他很珍惜這份工作，也懷抱熱情。今年六月站在行進的資源回收車上，遭倒下的大片玻璃割傷，袖套被畫破濺血，送醫縫合八針，他望著長長一道傷疤說，很多清潔隊員都有被割傷經驗，即使防護有升級，潛藏風險還是高。

王百慶大學讀資訊科，曾與朋友合夥經營工作室維修筆電等，考量開業收入不穩，評估當清潔隊員，底薪加獎金約有四萬元，工作穩定，他今年初首次報考，通過筆試、回收測驗等，從兩萬多名競爭者中出線，分發到他居住的左營區服務。

今年六月間，王百慶站在資源回收車上執行沿街收運服務，車輛移動時，他忙著整理籃子等，車上高度約120公分大面玻璃突然倒下砸中他，玻璃碎裂時，畫傷他左手臂，袖套被畫破，鮮血瞬間噴濺，血流如注。當時只有他一人在車斗，趕緊向司機求助，隨即搭救護車送到醫院縫合八針。

經過兩周休養重新上工，王百慶坦言，心理難免有陰影，但每一行都有風險，只能提醒自己更小心。王說，那面傷人的玻璃原本是可以拒收的，但清潔隊員通常會因便民、心軟等想法，盡量通融處理，為了便民也等於承受更高風險。

王也說，剛入行時，資深清潔隊員會提醒菜鳥們工作過程當心職業傷害，幾乎每一位資深清潔隊員都有被割傷的經驗，甘苦點滴在心。